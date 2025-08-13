Sargazo da tregua al sur de Quintana Roo, pero se acumula en Cancún

Cancún, QRoo.- En el último tramo de la temporada de sargazo 2025, las corrientes marinas han modificado el patrón de acumulación del sargazo, disminuyendo en el sur y centro de Quintana Roo, pero incrementar de manera importante en Cancún e Isla Mujeres.

Playas como El Mirador o Marlín han visto incrementada exponencialmente la acumulación de sargazo, informó Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo de Sargazo: “Tuvimos un fin de semana caótico, principalmente la parte sur de las playas de Cancún, especialmente lo que es la zona de playa Delfines y Marlín y esto se debe precisamente al desvío de las corrientes. El sargazo se está desviando hacia el norte y mucho de esa biomasa que estaba recalando en el sur, por ejemplo, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y también en la parte de Tulum, se ha estado desviando ya más hacia hacia el norte”.

Otra de las zonas que se había mantenido relativamente a salvo del sargazo es la parte continental de Isla Mujeres, pero “ya también empezó a tener acumulaciones importantes esta semana. Y esto nos habla de que el sargazo es muy dinámico y que tiende a hacer cambios en su trayectoria, los cuales son afectados por las corrientes marinas, pero sobre todo por el viento. Entonces esto no nos habla de que la dinámica del sargazo es mucho más compleja de lo que de lo que se esperaba”, expuso el experto.

No obstante, adelantó que el sargazo ya va de salida: “se espera que ya este sea el último mes fuerte, ya prácticamente septiembre esperemos que disminuya de manera importante la arribazón”.

A mediados de julio de este año, la Secretaría de Marina anunció el reforzamiento de las labores de combate al sargazo en las costas de Quintana Roo con la incorporación de cuatro nuevas barcazas sargaceras.

Con estas cuatro unidades, la Marina dispone ya de 16 embarcaciones equipadas con bandas rodantes que permiten cosechar el sargazo en el mar para evitar su recale en la costa.