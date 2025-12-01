Rechazan hoteleros incremento al Visitax que se cobra a extranjeros en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano emitió un pronunciamiento en el que rechaza el incremento de 25% al cobro denominado Visitax para los visitantes extranjeros que visiten la entidad a partir de 2026.

Añade que están preocupados por la nueva disposición que además obliga a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios de este cobro.

“Lejos de fortalecer la recaudación, la medida compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos —convertidos indebidamente en retenedores—, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo”, se lee en el posicionamiento de los hoteleros.

El Visitax se aprobó en Quintana Roo desde 2022. El monto de cobro ascendía a 224 pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente de 10 dólares, pero con el aumento aplicado por el gobierno del estado a partir de 2026 el monto ascenderá a los 280 pesos.

Su recaudación se implementó a través del portal Visitax, el cual permite el cobro desde el momento en que se reserva un paquete vacacional, durante la estancia de los turistas o al abandonar el estado; tiene carácter de obligatorio para todos los visitantes extranjeros, excepto aquellos menores de 15 años. No aplica al turista nacional.

El portal es manejado por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y su único fin es permitir el llenado de un formulario para que el turista pueda efectuar el pago y obtener su comprobante.

El formulario requiere datos como número de personas que viajan; nombre, edad y número de pasaporte de forma individual; la fecha de salida y los datos para realizar el pago de forma electrónica.

También se cobra en el aeropuerto de Cancún y algunos hoteles intentaron recaudarlo pero aseguraron que resultaba muy intrusivo para los visitantes.

“Los recursos presupuestales que se obtengan del presente aprovechamiento permitirán al estado de Quintana Roo la generación de empleos y a promover la generación de núcleos económicos, por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será el turismo que, desde luego, verá a nuestra entidad como un fuerte atractivo para visitar”, se lee en la justificación del añadido a la Ley de Hacienda estatal que se aprobó en el Congreso local en 2022.

Sin embargo, dos años después se detectaron páginas fraudulentas que cobraban el Visitax a turistas extranjeros. Derivado de lo cual, el empresariado hotelero solicitó replantear este cobro.