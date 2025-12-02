Sedetur niega incremento del 25% al Visitax que se cobra a extranjeros en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Luego de que el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano emitió un pronunciamiento en el que rechazaba un supuesto incremento de 25% al Visitax, el impuesto que se cobra al turismo extranjero que visita la entidad, el secretario estatal de Turismo , Bernardo Cueto Riestra, aseguró que no hay ningún aumento previsto en el presupuesto estatal de egresos para 2026.

“El Visitax es un derecho que se cobra al turista extranjero, aprobado en 2021 y en vigor desde 2022; pero no ha habido efectividad en su cobro y es importante resaltar que se busca mejorar el cobro, pero no se está planteando un incremento”.

Desde 2022 a la fecha sólo se ha logrado que 10% de los visitantes internacionales paguen el Visitax al año, por lo que sí existe la intención de incrementar la recaudación, pero no de aumentar el monto a pagar, insistió Cueto Riestra.

De hecho, se ha conversado sobre este tema con los mismos hoteleros, pero únicamente se ha planteado la mejora en la recaudación.

Con los mismos hoteleros, dijo, se ha planteado también la forma de transparentar la aplicación del recurso para la mejora de la infraestructura turística y el blindaje o protección de los activos de la entidad, léase playas y demás atractivos turísticos.

Uno de los planteamientos ha sido la creación de un fideicomiso que administre los recurso generados por el cobro del Visitax y garantice que se destinen a los objetivos trazados, incluido el combate al sargazo.

Reconoció, sin embargo, que parte la ineficiencia en la recaudación de este derecho generó que se creasen páginas fraudulentas que lo cobraban a los turistas y que los recursos nunca llegasen a las arcas estatales.

“Por eso mismo el gobierno del estado está haciendo un planteamiento para evitar que haya terceros intermediarios en el cobro”, añadió el funcionario.