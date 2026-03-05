Inversión fija tuvo rebote moderado al cierre del 2025 y suavizó su caída anual

La formación bruta de capital fijo (inversión fija) realizada en territorio mexicano creció 0.5% en diciembre del 2025, con lo que hiló tres meses de una reactivación moderada y suavizó su caída interanual, de acuerdo con cifras reportadas este jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En comparación con diciembre del 2024, la inversión fija fue 1.6% inferior, cifra que representa una mejora desde el descenso de 5.6% de noviembre y se aleja del tropiezo de 9.5% que tuvo en agosto, cuando se observó el mayor retroceso.

De forma desglosada, el impulso de la inversión decembrina se centró nuevamente en los gastos en construcción, que se expandieron 0.9% mensualmente, si bien este avance es inferior a los observados en noviembre y en octubre (+1.6% y +4.4%, respectivamente).

En detalle, los gastos en construcción no residencial (que tienen un componente significativo de inversión pública) fueron los más dinámicos, con un avance de 2.5%, mientras que el renglón residencial disminuyó marginalmente 0.01 por ciento.

Paralelamente, los gastos en maquinaria y equipo –que conforman el otro pilar de la inversión fija– se contrajeron por tercer mes consecutivo y registraron una caída de 0.3 por ciento.

Repunta inversión pública

Por tipo de comprador, el impulso de la inversión fija de diciembre provino del sector gubernamental. La inversión pública creció 1.6%, mientras que la privada subió 0.4 por ciento.

Este patrón de mejor dinámica de la inversión pública respecto de la privada se observó también durante los meses de octubre y noviembre y coincide con la activación de proyectos ferroviarios de pasajeros en la región del Bajío (las rutas México-Querétaro y Querétaro-Irapuato) y del norte del país (Saltillo-Nuevo Laredo).

Resultados anuales

El leve rebote de la inversión fija en el último trimestre del año atenuó la caída acumulada del indicador. De enero a diciembre del año pasado se observó un descenso de 6.7%, lo que representó una ligera mejora desde el decremento de 7.3% que se acumulaba hasta noviembre.

Aun así, la contracción de todo el 2025 contrasta fuertemente con el crecimiento de 3.6% observado en el 2024 y las notables expansiones de 8.2% del 2022 y de 13.7% del 2023.

Ambos avances fueron remolcados por la fuerte inversión pública en proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como por el optimismo por la relocalización de plantas industriales de Asia a Norteamérica (nearshoring).

En el 2025, en contraste, dominó la incertidumbre respecto al papel que jugará México luego del giro en la política comercial de Estados Unidos hacia un mayor proteccionismo y respecto del impacto en el clima de negocios de reformas domésticas como la del poder judicial, la de órganos reguladores de competencia y telecomunicaciones o la energética.

Sin considerar el 2020 (por su carácter atípico dada la irrupción del Covid-19) la inversión fija no caía desde el 2019, cuando se retrajo 4.6% (en medio de la incertidumbre que trajo la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco).

Además, no tenía una caída tan pronunciada desde el 2009, año de la crisis hipotecaria global, cuando se hundió 12 por ciento.