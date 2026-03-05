Querétaro se prepara para recibir turistas por puente y equinoccio de primavera

Querétaro, Qro. Para el próximo puente, del 13 al 16 de marzo, se prevé el ingreso de 75,000 turistas al estado y una ocupación hotelera del 60 por ciento.

Durante esos días de asueto (debido al natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo) la actividad turística generaría una derrama económica de 300 a 400 millones de pesos, estimó el director de Administración de la Secretaría de Turismo de Querétaro, Cristofer Merlos Montes.

Los destinos con más expectativa en el fin de semana largo son la Ruta del arte, queso y vino, así como los Pueblos Mágicos de Tequisquiapan y Bernal, Ezequiel Montes.

Este puente será la primera temporada de afluencia en el mes; la segunda es el equinoccio de primavera, previsto para la tercera semana de marzo, y se estima que el estado reciba a entre 50,000 y 55,000 visitantes, una ocupación de 55% y una derrama económica de 150 millones de pesos.

"Tenemos dos temporadas importantes en estas fechas, primero es el puente oficial que es del 13 al 16, en este puente esperamos más o menos 75,000 turistas en el estado. (…) Pero para este fin de semana en particular (del equinoccio) baja un poquito por no ser puente, son entre 50,000 a 55,000 visitantes los que estarán en Querétaro", vaticinó.

Con motivo del equinoccio de primavera (20 de marzo) los lugares que reciben más visitantes son Bernal, debido a que alberga el tercer monolito más grande del mundo, así como la Zona Arqueológica El Cerrito, localizada en Corregidora; también se espera afluencia en Tolimán, municipio que prepara un programa con diversas actividades.

Durante el equinoccio la Zona Metropolitana absorbe casi 40% del turismo y la región del semidesierto alrededor de 60 por ciento. La mayoría es turismo nacional que proviene de Ciudad de México, no obstante, añadió que en los últimos 10 años se ha fortalecido la participación del visitante extranjero.

Uno de los objetivos de la dependencia estatal, añadió el directivo, es impulsar el turismo en pequeños destinos del estado, así como promover el enoturismo, el turismo de romance, entre otras vertientes.

Alistan campaña por Mundial

De forma paralela, la Secretaría de Turismo diseñará una campaña de promoción durante el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Para esas fechas, habrá activaciones relacionadas con la fiesta mundialista.

Tan sólo durante el partido de preparación entre las selecciones de México e Islandia, el 25 de febrero, el estado registró una ocupación hotelera de 55 a 60%, representa un aumento relevante dado que entre semana la ocupación ronda en 25%, precisó Cristofer Merlos.

Respecto a los efectos del operativo que fuerzas federales realizaron en Jalisco el 22 de febrero y su impacto en el turismo que recibe Querétaro, el director destacó que las asociaciones hoteleras no reportaron una baja significativa; a través de guías de turista y de los centros de atención se brindó asesoría a viajeros que reportaron retrasos en las corridas de autobuses.

Durante 2025 el estado recibió a 24.2 millones de turistas, es un crecimiento de casi 10%, que se reflejó en una ocupación de 60%; y captó una derrama económica de 33,800 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.