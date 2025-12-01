Querétaro busca crecimiento de 3.9% en el presupuesto estatal del 2026

Querétaro, Qro. El gobierno estatal de Querétaro proyecta un Presupuesto de Egresos de 64,617 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, la propuesta representa un crecimiento de 3.9% respecto a los 62,187 millones de pesos del año en curso, de acuerdo con información de la administración estatal.

Del presupuesto total, 27,693 millones de pesos (43%) está previsto ejercerse a través de las paraestatales; en obras y acciones, 13,287 millones (21%); los municipios, 10,484 millones (16%); Poder Ejecutivo, 6,120 millones (9%); organismos autónomos, 2,291 millones (4%); Poder Judicial, 1,695 millones (casi 3%); jubilaciones y pensiones, 1,584 (2%); deuda pública, 1,029 millones (casi 2%); y en el Poder Legislativo, 434 millones (1 por ciento).

Por rubro de instancias, el crecimiento más importante se refleja en la partida destinada a los municipios que crecería 7.2%, siguen, el Poder Judicial que tendría un crecimiento de 6.9%, jubilados y pensionados de 5.7%, entre otros rubros.

Del monto global, de 64,617 millones de pesos, 91% se ejercería en gasto social y 9% en gasto administrativo, enlistó el secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya.

En tanto, aseguró que el paquete económico del 2026 no contempla impuestos nuevos y los derechos se actualizarán con base en la inflación.

La propuesta de Ley de Ingresos del estado de Querétaro asciende a 64,617 millones de pesos para el 2026, al igual que el presupuesto representa un aumento de 3.9% respecto al ejercicio fiscal 2025.

En ingresos federales se consideran 48,638 millones de pesos (75% del total de ingresos) y prevé un crecimiento de 5.7%; en ingresos propios se estima una bolsa de 11,789 millones de pesos (18% del total) que significarían un alza de 1.1%; y en financiamiento propio se prevé un monto de 4,190 millones de pesos (casi 7%) refleja un descenso de 7.4 por ciento.

Se propone crear una provisión de emergencias y protección civil, con un cobro de 141 pesos en impuestos y derechos estatales que superen 10 UMA.

Lineamientos

El secretario de Finanzas descartó que el próximo año se contrate nueva deuda, la administración tiene el propósito de liquidar el pasivo actual en el 2027; también mencionó la suspensión en cobros de museos.

En el paquete económico se prevén beneficios fiscales vinculados a la construcción del tren México-Querétaro.

De igual manera, se planea la homologación con el Código Fiscal de la Federación, así como habilitar el buzón tributario estatal.

La Secretaría de Finanzas entregó a la LXI Legislatura, el 29 de noviembre, la propuesta de Paquete Económico para 2026; se prevé que el documento sea analizado y votado por los legisladores locales en los próximos días.

Proceso legislativo

Tras recibir la propuesta estatal, el diputado local y presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto en la LXI Legislatura, Luis Gerardo Ángeles Herrera, destacó que se planea fortalecer el recurso de los municipios.

De las expectativas económicas del país, mencionó que se anticipa un crecimiento de 1% para el PIB del país durante este año, bajas en las tasas de interés, previendo que la inflación cierre en 3.8% este año y ronde en 3% para el 2026. Ahondó que el país enfrentará retos como la revisión de T-MEC, la disminución de las exportaciones manufactureras, un menor crecimiento económico y un bajo dinamismo económico en Estados Unidos.

El legislador agregó que también recibieron las iniciativas de Leyes de Ingresos de los 18 municipios. El congreso tiene hasta el 15 de diciembre para estudiar y votar el paquete económico del estado.