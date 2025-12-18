Asofom e IFC fortalecerán el financiamiento sostenible

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial, firmaron una alianza estratégica orientada a fortalecer a las Sofomes y a consolidar la integración de criterios de sostenibilidad dentro de este sector financiero.

El acuerdo busca mejorar la capacidad de las Sofomes para ofrecer productos y servicios financieros alineados con estándares de sostenibilidad, mediante el desarrollo de una estrategia especializada, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la movilización de recursos hacia prácticas financieras responsables. Así como mayor financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

La colaboración también contempla la adopción de estándares internacionales, el fortalecimiento de la gobernanza y una mayor gestión de riesgos climáticos, con el objetivo de avanzar hacia un ecosistema financiero más competitivo y resiliente.

“Esta alianza con IFC refuerza nuestro compromiso con la autorregulación y la transparencia en las Sofomes. Avanzamos hacia un sector más sólido, capaz de ofrecer financiamiento sostenible, que impulse la competitividad de las Mipymes y fortalezca la confianza del mercado”, afirmó Javier Garza, presidente nacional de Asofom,

Desde la perspectiva de IFC, la colaboración busca ampliar el impacto del financiamiento sostenible a través de intermediarios financieros. Marcela Ponce, Manager de Servicios de Asesoría en Finanzas Sostenibles de IFC en América Latina y el Caribe, señaló que el objetivo es “facilitar la canalización de capital hacia segmentos estratégicos como las Mipymes, motores de empleo en México, a través de intermediarios financieros que fortalezcan y amplíen el alcance de las finanzas sostenibles”

Agregó que la alianza con Asofom es clave para promover prácticas responsables, mejorar la gestión de riesgos e impulsar el acceso al financiamiento en el país.

Impulso a Mipymes

El acuerdo cobra relevancia en un contexto en el que las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel central en la economía nacional. De acuerdo con cifras del Inegi, las Mipymes representan más de 99% de las empresas en México y generan 72% del empleo nacional.

Sin embargo, el acceso al crédito continúa siendo un desafío: 60% de las empresas obtiene su primer financiamiento a través de Sofomes, mientras que cerca de la mitad del crédito comercial para este segmento proviene de estas entidades, especialmente de las no reguladas, que concentran 34% del total, según datos de Asofom.

Óscar Cruz, vicepresidente nacional de Asofom, subrayó la importancia de la colaboración entre las propias Sofomes para avanzar en este proceso.

“Las Sofomes tendremos que unirnos aún más para consolidar nuestro camino hacia la sostenibilidad en el ecosistema financiero, la mejora continua en temas de gobernanza y el acceso a financiamiento sostenible para nuestros afiliados”, comentó Cruz.

En la firma del acuerdo también participó Jorge Avante, director general de Asofom, quien señaló que se trata de una alianza relevante para el país, al fortalecer la inclusión financiera y la resiliencia económica, además de dar mayor sustento al Decálogo Asofom, que ya incorpora estándares de gobierno corporativo, control interno, transparencia y gestión de riesgos.