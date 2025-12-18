Crudo sube ligeramente mientras el mercado evalúa riesgos de suministro

Los precios del petróleo cerraron ligeramente al alza el jueves, ya que los inversores evaluaron la probabilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia y los riesgos de suministro que plantea un bloqueo a los petroleros venezolanos.

El crudo Brent cerró con un alza de 14 centavos, o 0.2%, a 59.82 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 21 centavos, o 0.4%, a 56.15 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 52.44 dólares por barril, un incremento de 20 centavos, equivalente a 0.38 por ciento.

"Los futuros del crudo están tratando de encontrar apoyo en el bloqueo a las exportaciones petroleras venezolanas, que si continúa probablemente provocará que la producción en la zona se cierre sin destinos a los que enviar petróleo", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que cree que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están " cerca de algo" antes de una reunión de Estados Unidos con funcionarios rusos.

EU prepara otra ronda de sanciones contra el sector energético ruso en caso de que Moscú no acepte un acuerdo de paz con Ucrania, según informó Bloomberg el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto. Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Reuters que Trump no ha tomado ninguna decisión sobre las sanciones a Rusia.

"Si no se llega a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, los ataques a Rusia podrían intensificarse, lo que reduciría rápidamente los suministros y, si a eso se suma el bloqueo al petróleo venezolano, los precios del crudo podrían muy bien estar un poco subestimados aquí", dijo Kissler.

Nuevas medidas dirigidas al petróleo ruso podrían suponer un riesgo de suministro mayor para el mercado que el anuncio que hizo Trump el martes de que EU bloquearía los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela, dijeron analistas de ING en una nota.

El bloqueo a Venezuela podría afectar 600,000 barriles por día de exportaciones petroleras venezolanas, principalmente a China, pero es probable que continúen 160,.000 bpd de exportaciones a EU, dijo ING.