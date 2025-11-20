Sheinbaum se reúne con legisladores; agradece la aprobación del Paquete Económico 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió la tarde de este jueves con legisladores en Palacio Nacional.

"Agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo", escribió la mandataria federal en su cuenta de la red social X.

El pasado 6 de noviembre, el pleno de San Lázaro aprobó con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con lo cual se avaló un gasto público para el siguiente año de 10.1 billones de pesos, 5.9% más en comparación con lo aprobado para este año.

Cabe destacar que los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación de manera anticipada, ya que tenían como fecha límite el 15 de noviembre.

El presupuesto del siguiente año, el primero que hace completamente el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con la senda de consolidación fiscal que se empezó este año, para reducir el déficit a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

De los 10.1 billones de pesos, 17.6% provendrán de financiamiento interno. Lo aprobado previamente en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 es de 1.78 billones de pesos de techo de endeudamiento interno.

Se prevé que para el siguiente año se tengan 14 programas sociales prioritarios, los cuales absorberán 987,160 millones de pesos, en donde el programa estrella será nuevamente la Pensión para Adultos Mayores, con un gasto de 526,508 millones de pesos, seguida del Programa de Becas Benito Juárez, con 184,595 millones de pesos.

Del lado de los proyectos, Hacienda enumeró un total de 13, con un gasto propuesto de 536,806 millones de pesos. Destacó Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los proyectos con mayor inversión, con 247,230 millones de pesos.

(Con información de Maritza Pérez y Belén Saldívar.)