Querétaro proyecta alza de 1% en ingresos totales del 2025

Querétaro, Qro. Durante este año el estado de Querétaro estima captar ingresos totales por 60,904 millones de pesos, lo que reflejaría un crecimiento de aproximadamente 1% en relación con los 60,352 millones de pesos contabilizados en el ejercicio fiscal del 2024, de acuerdo con datos expuestos por el secretario de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, durante la glosa con motivo del cuarto informe de gobierno.

Del monto previsto para este año, casi 78% (47,492 millones de pesos) corresponde a ingresos federales y 22% (13,413 millones de pesos) a ingresos estatales.

Respecto a los ingresos federales, para el 2025 se estima captar 47,492 millones de pesos, entre participaciones, participaciones e incentivos; ese monto significa un aumento anual de alrededor de 1.6 por ciento.

Para este año, la administración estatal proyecta recibir ingresos propios por 13,413 millones de pesos, una reducción de 1.3% respecto al año anterior. Este descenso está relacionado principalmente por la baja prevista en los ingresos por aprovechamientos y por productos.

El secretario estatal explicó que esta reducción podría ser mayor, debido a que está relacionada con que el año pasado los ingresos incluían la carta de crédito, lo que representó un recurso atípico.

Por rubro de ingresos propios, en aprovechamientos se prevé un monto de 335 millones de pesos en el 2025, lo que representará una reducción de 87.2% respecto al 2024. Los ingresos por productos ascenderían a 874 millones de pesos en el 2025, lo que representaría una reducción de 15.7 por ciento.Por derechos, el estado estima recibir 4,444 millones de pesos en este año, representaría un alza de 62.5% frente al año previo.

Recaudación de impuestos

En cuanto a la recaudación de impuestos, los ingresos por ese rubro podrían ascender a 7,759 millones de pesos en el 2025, reflejaría un crecimiento de 7.7% respecto al 2024.

Pese a ser un año complicado en el entorno macroeconómico, hasta agosto el estado registró un avance de casi 70% en la recaudación de ingresos, informó el titular de Finanzas.

“A pesar de que ha sido complicado (el 2025), Querétaro ha sido resiliente a los embates pues tanto de la macroeconomía como de la economía nacional, llevamos… casi 70% de avance en los impuestos hasta el mes pasado y vemos que vamos a lograr lo que habíamos presupuestado. Siempre hemos hecho presupuestos conservadores y moderados, entonces, así es como los hacemos en Querétaro y así seguiremos haciéndolos”, explicó.

Respecto al estado de la deuda pública que contrató la entidad en el 2023 (por 3,903 millones de pesos, incluyendo intereses) reiteró que en agosto del 2027 concluirá el pago; hasta el momento se ha cubierto 46 por ciento.

Convenios federales

En cuanto a los ingresos federales que recibe el estado, a través de convenios, este año se estima recibir 3,901 millones de pesos, lo que representaría un alza de 5% frente a los 3,715 millones de pesos recibidos en el año 2024.

Sin embargo, explicó que el monto estimado para 2025 implica una reducción de 31% (-1,781 millones de pesos) en comparación con 2014 cuando se recibieron 5,682 millones de pesos.