Ecopetrol y Petrobras colocan gas de proyecto Sirius

Ecopetrol y Petrobras anunciaron la culminación del proceso de comercialización conjunta de 249 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural provenientes de Sirius, proyecto offshore que se espera entre en operación en 2030.

El proceso para la venta temprana del gas natural proveniente del proyecto costa fuera se concretó con la firma de 66 contratos con 17 empresas bajo la modalidad de contrato firme sujeto a condiciones. Recursos hacen parte del contrato GUA-OFF-0.

Por volúmenes, lo asignado y vendido a los interesados correspondió a 113 mmpcd de gas natural a 6 años, 86 mmpcd a 5 años y 50 mmpcd a 3 años.

“La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos, demuestra la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo (...) aporta a la planeación energética nacional y proporciona señales adecuadas del abastecimiento de gas natural del país en el largo plazo”, agregó Ecopetrol.

La previsión sobre el proyecto Sirius es que aumente en 200% las reservas de gas natural del país. Además, tiene una capacidad de 470 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a 50% de la producción nacional para 2030.

“Ecopetrol y Petrobras reiteran su compromiso, no solo con la transparencia, la eficiencia y la promoción de un mercado competitivo de gas natural en el país, sino con el desarrollo responsable de este proyecto”, concluyó la petrolera colombiana.

Sobre el proceso de perforación, Nataly Hernández, ingeniera de perforación en Petrobras Colombia dijo que inicio el 16 de junio del 2024 y tomó 220 días culminarlo. La perforación tuvo una profundidad de 5,295 metros y la interconexión submarina con la terminal de regasificación se extenderá por 117 kilómetros.

Ecopetrol tiene una participación de 55.56% y Petrobras 44.44%. El acuerdo de Ecopetrol con el pozo Sirius ronda en 3,000 millones.