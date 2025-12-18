Volaris y Viva Aerobús se unen para crear nuevo grupo mexicano de aerolíneas

Sorpresa en el negocio aéreo de bajo costo: Viva y Volaris anunciaron la noche de este jueves que lograron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero, el cual será encabezado por el presidente de Viva, Roberto Alcántara.

La operación, se precisó, está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Volaris y Viva y se complete en el 2026.

“Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida”, se detalló en un comunicado.

De acuerdo con la información difundida, con mayores economías de escala generadas por el nuevo grupo, las aerolíneas se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida.

Además, eso les permitirá expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.

Como parte del anuncio, las aerolíneas crearon un sitio web, anunciovivayvolaris.com, en donde ofrecen detalles con el diseño del nuevo grupo en donde prevalece el color azul y el slogan es: Más vuelos, menos costo.

“Estimamos que la formación de este nuevo grupo de aerolíneas marca una oportunidad para lograr un crecimiento significativo a largo plazo para viajes aéreos en México, en línea con el enfoque de tarifas bajas y punto a punto que ha revolucionado la industria en las últimas dos décadas”, refiere ahí el director de Volaris, Enrique Beltranena.

En tanto, el director de Viva, Juan Carlos Zuazua, mencionó: La intención es que esta transacción permita a Viva y Volaris ofrecer tarifas ultrabajas y más viajes punto a punto a aún más ciudades en México y a nivel internacional. Ambas aerolíneas comparten un ADN y una mentalidad de bajo coste similares y siempre han creído en hacer que los viajes sean más accesibles y posibles para todos.

Viva es de propiedad privada y está controlada por el grupo de transporte IAMSA, dirigido por el magnate Roberto Alcántara.

Ambas aerolíneas vuelan exclusivamente aviones Airbus y operan rutas similares. Su competencia más grande en México es la aerolínea insignia Aeroméxico.

El acuerdo se da a conocer en un contexto de años de turbulencia en el mercado de aviación mexicano, incluyendo disputas con los reguladores estadounidenses.

En octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos rechazó más de una docena de rutas de vuelo propuestas por aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, alegando desacuerdos sobre la gestión de los horarios de vuelo en ⁠el principal aeropuerto de la capital del país y su decisión de trasladar los vuelos de carga a una instalación más distante.

En ⁠noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las aerolíneas mexicanas cederían algunos de sus espacios en el aeropuerto de la capital a sus competidores estadounidenses.

Los operadores estadounidenses controlan más de la mitad de la participación de México en el mercado internacional de pasajeros transportados durante el año hasta octubre, mientras que las aerolíneas mexicanas representan poco menos del 30%.

(Con información de Reuters.)