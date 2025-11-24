México saldrá adelante con el T-MEC: Rockwell

Chicago, EU. Ante un nuevo Tratado de Libre Comercio o la revisión del actual, México no dejará de ser un socio estratégico de Estados Unidos, destacó Eduardo Amaro. El director regional de México de Rockwell Automation recordó que recientemente, cuando se anunciaron las tarifas al acero, sus clientes delinearon otras opciones.

“Los clientes tienen opción a,b,c y d. Existen muchas inversiones, aunque claro que se acomodan a los diversos factores existentes, pero creo que el Tratado se ratificará”, comentó en entrevista. El representante de la empresa de automatización industrial dijo que México tiene diversas oportunidades adicionales a otras latitudes, por ejemplo, el pago de menor porcentaje de aranceles por ser parte de un acuerdo.

Al margen de la ratificación del acuerdo comercial, explicó que muchos sectores, como el automotriz, son una opción de inversión en manufacturas. Rockwell Automation ofrece soluciones para mejorar los procesos en las industrias y tiene actualmente más de 200 clientes en México. Sin dar a conocer datos, el representante de la empresa en México destacó que el país es el más importante en América Latina. “Es el más grande de la región, tenemos tres importantes fábricas, de 30 que existen a nivel mundial y además se le suma que es vital para América del Norte”.

“Alrededor del 18% de las empresas pequeñas y medianas tienen un programa escalable a mediano plazo de cómo mejorar sus procesos. Las empresas no tienen que automatizar la planta de un día para otro, tienen que seguir produciendo y ahí se encuentra un gran reto para llegar a las pymes en todo el país y se de el brinco a la automatización”, comentó. Amaro también se refirió a la automatización y su posible afectación a la generación de empleos. Lo negó. Lo que se tiene que buscar es la especialización de los trabajadores, especialidades como la realidad aumentada, evolución de 3D, científicos de datos, entre otras cosas, por lo que habrá una demanda de esa mano de obra calificada, explicó.