Diputados aprueban en lo particular el PEF 2026 por un gasto de 10.1 billones de pesos

Luego de una maratónica sesión que se extendió hasta la mañana de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó tanto en lo general como en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, al cual se le realizaron 12 modificaciones para reasignar recursos a educación, medio ambientes, entre otros rubros.

Alrededor de las 5:30 horas de la mañana, el pleno de San Lázaro aprobó con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones el PEF 2026, con lo cual se avaló un gasto público para el siguiente año de 10.1 billones de pesos, 5.9% más en comparación con lo aprobado para este año.

De esta manera, se turna al Ejecutivo Federal. Cabe destacar que los diputados aprobaron el PEF de manera anticipada, ya que tenían como fecha límite el 15 de noviembre.

A través de 12 reservas, presentadas por las y los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), se reasignaron 17,788 millones de pesos, en donde el mayor perdedor fue el Poder Judicial, al que se le restaron 15,815 millones de pesos de lo que se había propuesto, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la gran beneficiada, con 10,014 millones de pesos extra.

El caso del Poder Judicial fue motivo de discusión y crítica en el Pleno de San Lázaro, donde la oposición indicó que en medio de la violencia que se vive en el país, no se le pueden recortar recursos a un ente tan importante para la repartición de justicia.

“Se tiene que corregir toda la carátula y ¿qué se están haciendo? Quitándole recursos al Poder Judicial… Quitarle recursos al Poder Judicial es riesgoso y más cuando acaba de haber una reforma para poder tener credibilidad del Poder Judicial hacia los ciudadanos, creo que es un despropósito, es un error financiero y un erro jurídico quitarle dinero al Poder Judicial”, dijo el diputado Yerico Abramo Masso (PRI), quien acusó a Morena de redireccionar recursos bajo una justificación muy pobre.

En el mismo sentido, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) advirtió que los reajuste al Poder Judicial podrían afectar los derechos laborales de aquellos ministros, magistrados, jueces, que tuvieron que dejar sus cargos “el 1 de septiembre con sus tómbolas, con sus ocurrencias y el desastre que están haciendo con la República”.

No obstante, al presentar la reserva para reasignar 2,500 millones de pesos a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el diputado José Luis Téllez Marín, del PT, dijo reconocer “la importancia del Poder Judicial en el equilibrio de los Poderes de la República, pero también debemos reconocer que la justicia social y el progreso nacional dependen del fortalecimiento, del conocimiento, de la innovación, de la investigación y del acceso equitativo a la tecnología. Por ello, respaldamos plenamente esta reserva que corrige desequilibrios presupuestales y dirige recursos hacia una de las áreas más estratégicas para el desarrollo de México. La ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación”.

Al hablar sobre educación, el diputado Gibrán Ramírez (MC) criticó a Morena y sus aliados de otorgar “raquíticos” apoyos monetarios en materia educativa, ello al señalar que mientras a la beca Rita Cetina se le otorga alrededor del 27 % del Presupuesto, la educación comunitaria ve reducidos sus ingresos en 17 por ciento.

“No respetan la educación...Mientras siguen repartiendo el dinero, cuando no se lo roban, eh, porque la Auditoría les ha observado, en La Escuela es Nuestra, el desvío, la no justificación de cientos de millones de pesos. Lo que vemos aquí no es ninguna sinfonía por la justicia, de oscuros ruidos y cantaletas neoliberales, pero ahora de color guinda”, lanzó en tribuna.

Por el contrario, Pedro Haces Barba (Morena), sostuvo que el Presupuesto 2026 priorizará recursos hacia programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales como salud, educación, alimentación, medio ambiente, trabajo y cultura.

“Con estas reasignaciones buscamos recursos para servicios esenciales en beneficio de todos los sectores sociales de nuestro país, echando abajo el falso discurso de quienes sostienen que no estamos atendiendo los asuntos que son prioritarios como la educación, el campo, el trabajo, la cultura y el medio ambiente”, señaló.

17 de cada 100 pesos provendrán de deuda

El presupuesto del siguiente año, el primero que hace completamente el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con la senda de consolidación fiscal que se empezó este año, para reducir el déficit a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

De los 10.1 billones de pesos, 17.6% provendrán de financiamiento interno. Lo aprobado previamente en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 es de 1.78 billones de pesos de techo de endeudamiento interno.

Se prevé que para el siguiente año se tengan 14 programas sociales prioritarios, los cuales absorberán 987,160 millones de pesos, en donde el programa estrella será nuevamente la Pensión para Adultos Mayores, con un gasto de 526,508 millones de pesos, seguida del Programa de Becas Benito Juárez, con 184,595 millones de pesos.

Del lado de los proyectos, Hacienda enumeró un total de 13, con un gasto propuesto de 536,806 millones de pesos. Destacó Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los proyectos con mayor inversión, con 247,230 millones de pesos.