Importancia del espárrago como cultivo de Baja California Sur

El espárrago es una hortaliza perenne, que se caracteriza por la obtención de brotes tiernos, llamados turiones, los cuales son consumidos en diferentes platillos y presentaciones. Se estima que el consumo anual per cápita en México es de 1.5 kg. (SIAP, 2024)

La producción mundial de espárrago la encabeza China participando con el 86.5% de producción, en segundo lugar, Chile con 4.1% y en tercer lugar México con 4% con una producción de 347,291 toneladas FAO STAT.

Baja California Sur se encuentra en el segundo lugar en volumen de producción con 49,460 toneladas durante el 2024, por debajo de Sonora con 197,065 toneladas. En cuanto a superficie sembrada, Baja California Sur ocupa el 2º lugar con 7,308 hectáreas, el 20% nacional, el primer lugar es Sonora con 19,713 hectáreas (SIACON, 2024). En la entidad, el principal cultivo es el espárrago, con un 18% del total de la superficie sembrada, seguida de maíz, alfalfa y trigo; sin embargo, el espárrago es cultivo de alta rentabilidad y sustentable por el bajo consumo de agua, teniendo lámina de riego de 61 cm a comparación del maíz con 91 cm, que posiciona al espárrago como una opción frente a otros granos y forrajes, lo que lleva a los productores a optar por una reconversión en sus cultivos, visualizando al espárrago como un cultivo de mayor oportunidad, aunado a su demanda en el comercio exterior, siendo el cliente principal Estados Unidos.

Debido a la importancia de este cultivo en el mercado estadounidense, Baja California Sur aumenta cada año en superficie de siembra, concentrando la mayor parte en el municipio de Comondú, en el Valle de Santo Domingo, con un 90% de la producción estatal. Generando un impacto positivo en la zona, crea hasta 46,000 empleos directos e indirectos, con derrama económica de 3,000 millones de pesos anuales.Aumentando en temporada de cosecha, siendo de mayo a septiembre, dependiendo la demanda y ventanas de comercialización, que se tenga en el mercado extranjero.

De acuerdo con el sistema de agrocostos de FIRA, el costo por hectárea del cultivo para el año 2025 en la zona del Valle de Santo Domingo es de 384,921 pesos y el precio de 83,128 pesos por tonelada.

En la entidad predomina el clima muy seco (92 %), seco con semiseco (7 %) y templado subhúmedo (1 %) (Matus, s.f.), lo que conlleva riesgos climatológicos como sequías extremas y lluvias escasas y representan una amenaza para la producción agrícola, sin embargo, la reconversión hacia el cultivo de espárrago favoreció el uso eficiente del agua, con tecnificación en sistemas de riego eficientes y mantenimiento a los pozos agrícolas.

A pesar de las condiciones climatológicas, se han registrado rendimientos de hasta 7.5 ton/ha o bien 1,500 cajas/ha de 11 libras, en empresas que tienen gran extensión en superficie sembrada, sin embargo, el promedio en los productores más pequeños es de 800 cajas/ha, mientras que Sonora y Guanajuato es de 10 ton/ha y 9.7 ton/ha respectivamente (SIACON, 2024).

FIRA ha trabajado en conjunto con los productores para realizar un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), que tiene por objetivos: Incrementar el rendimiento por hectárea y fomentar una agricultura sostenible y sustentable, por medio de la reconversión de cultivos no rentables a productos de alto valor, que eficienticen el uso de los recursos naturales. La meta de hectáreas a incorporar durante la vigencia de 3 años del PDP es de 400 hectáreas, en los dos años de vigencia del proyecto se han incorporado 310 hectáreas.

Esto se trabaja por medio de asistencia técnica, consultorías, eventos demostrativos y de capacitación a través de programas de apoyos FIRA; De igual manera, FIRA fomenta la inclusión financiera y abatir las barreras de acceso a servicios financieros de las y los productores con énfasis en los de menor escala, incentivando a los productores en reconversión por medio de programas especiales y apoyos en alianza con los intermediarios financieros que brindan sus servicios a los empresarios productores de Baja California Sur.

FIRA es aliado en el desarrollo y reconversión de este cultivo, en la Baja Sur, otorgando a los productores créditos, garantías y apoyos, desde el establecimiento del cultivo, mantenimiento hasta el empaque de este. Se ha dado incentivos para proyectos sostenibles, modernización e infraestructura por medio de programas especiales, para inversiones en sistemas de riegos, maquinaria, paneles solares, etc. Durante el 2025 se ha otorgado créditos por un monto de 141 millones de pesos que contribuyen en la consolidación de esta cadena productiva, obteniendo mayor estabilidad en el mercado.

El espárrago se ha convertido en un cultivo clave de alto valor para Baja California Sur, tanto por su aporte económico como por su capacidad de generar empleos y promover la reconversión productiva hacia opciones más sostenibles y rentables.

La capacidad exportadora y la adaptación al clima posicionan al espárrago, como una apuesta agrícola estratégica, lo que ha posicionado a la entidad entre los primeros lugares en volumen de producción y superficie sembrada; gracias a la modernización agrícola, resiliencia y actitud de los empresarios productores que han reconvertido hasta 300 hectáreas, con lo cual se ha consolidado como un pilar económico para el desierto productivo del Valle de Santo Domingo en el Estado.

Janiz Sugey Vázquez López, jvazquezl@fira.gob.mx Promotora en la Agencia Ciudad,Constitución, B.C.S., Zurisadai Ortiz Martín, zortiz@fira.gob.mx Agente en la Agencia FIRA Ciudad, Constitución B.C.S.

“La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA”