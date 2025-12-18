Argentina hila 24 meses en noviembre de superávit comercial

La balanza comercial argentina registró en noviembre un superávit de 2,498 millones de dólares, marcando el vigésimo cuarto mes consecutivo con saldo positivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) publicados esta semana.

Este resultado representa un incremento de 1,221 millones frente al mismo mes de 2024 y consolida una tendencia ininterrumpida desde diciembre del 2023.

Las exportaciones totalizaron 8,096 millones de dólares (mdd) en noviembre, lo que significó un crecimiento interanual del 24.1 por ciento. Este aumento se explica principalmente por un incremento del 28% en las cantidades exportadas, aunque los precios cayeron un 3 por ciento.

El gran protagonista del mes fue el rubro de productos primarios, que se disparó 87.1% interanual y alcanzó su valor más alto desde diciembre de 2021. Este salto se debió principalmente a las exportaciones de soja: los porotos de soja representaron 874 mdd, con un aumento extraordinario de 2,031% respecto a noviembre del 2024.

“Las exportaciones de noviembre muestran la fortaleza del sector agroexportador argentino, especialmente en un contexto de precios internacionales más bajos”, señala el informe del organismo oficial.

Los diez principales productos de exportación concentraron el 59.7% del total: porotos de soja: 10.8% (874 mdd); harina y pellets de soja: 9.9% (801 mdd); aceites crudos de petróleo: 8.0% (644 mdd); aceite de soja en bruto: 7.5% (573 mdd); oro para uso no monetario: 7.1%; maíz en grano: 4.5%; trigo: 4.1%; carne bovina congelada: 3.6%.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 14.5% y totalizaron 2,318 mdd, mientras que los combustibles y energía aumentaron 52.8 por ciento. En contraste, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron levemente un 0.4 por ciento.

Las compras al exterior alcanzaron 5,598 mdd, con un incremento interanual de 6.6 por ciento. Este aumento se explica por una suba de 6.1% en las cantidades y de 0.4% en los precios. El rubro que más creció fue el de vehículos automotores de pasajeros, con un salto del 68.1% (207 millones adicionales), seguido por bienes de consumo (+23.9%) y bienes de capital (+13.1 por ciento).

Las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 13.4%, con una baja de 167 millones frente a noviembre de 2024 y los bienes intermedios cayeron 4.1 por ciento.

Los principales productos importados fueron: vehículos automóviles para pasajeros: 9.1% del total; partes y accesorios de vehículos: 5.5%; vehículos para transporte de mercancías: 2.2 por ciento. Las diez principales partidas representaron 30.3% de las importaciones totales.

China, el socio que más creció

En cuanto a destinos, China se consolidó como el principal comprador de productos argentinos en noviembre, con exportaciones por 1,317 mdd, un aumento del 274.5% interanual. El 65.9% de estas ventas correspondió a porotos de soja.

Brasil se mantuvo como segundo destino (1,089 millones), aunque con una caída del 11.8% por menores ventas de combustibles y energía. EU ocupó el tercer lugar (834 millones, +21.5%), por exportaciones de petróleo crudo y oro.