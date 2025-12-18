Sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown de EU fue hallado muerto, asegura policía

El hombre sospechoso de abrir fuego y matar a dos estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, fue hallado muerto, anunciaron las autoridades el jueves.

El jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, identificó al sospechoso como un ciudadano portugués de 48 años y dijo que "se quitó la vida".

El tiroteo, en el que varios estudiantes resultaron heridos, ocurrió el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la prestigiosa universidad en Providence, estado de Rhode Island (noreste).