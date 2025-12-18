Micron Technology repuntó 10% y subieron empresas de IA

Las acciones de Micron Technology repuntaron en la jornada de este jueves en Wall Street, luego de reportara un solido trimestre y una guía solida, impulsando a las acciones de los gigantes de los “7 magníficos”, así como de varios fabricantes de chips de renombre e Inteligencia Artificial (IA).

Los títulos de la productora de semiconductores, registró un incremento de 10.17% a un precio de 248.46 dólares, con lo que puso fin a cinco jornadas consecutivas con descensos y su mayor incremento desde el 6 de enero, cuando escaló 10.45 por ciento.

En el presente año, los títulos de Micron Technology registran un alza de 195 por ciento.

En su reporte trimestral, correspondiente al periodo de septiembre a noviembre, la compañía señaló que alcanzó los 13,640 millones de dólares en ingresos totales, superando los 11,320 millones que obtuvo en el trimestre anterior, y superando las estimaciones del mercado que eran de 12,840 millones.

El éxito financiero de Micron se debe al aumento en la demanda de semiconductores y su servicio de centro de datos, esencial en el desarrollo de IA.

La firma estima que el mercado potencial total de memoria de alto ancho de banda alcance los 100,000 millones de dólares para 2028, con un crecimiento anual compuesto del 40 por ciento.

Las nuevas perspectivas le dieron certidumbre a la industria tecnológica e impulsó las acciones de las principales empresas que constituyen al sector.

Provoca alivio en el mercado

Para analistas de GBM Reserch afirman que Micron Technology experimentó un alza en sus acciones, gracias a una guía sorprendentemente optimista, en la que se mostró una previsión de utilidades ajustadas por acción de 8.42 dólares y ventas por 18,700 millones de dólares, sustancialmente por arriba de lo esperado.

“El auge de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado una escasez de chips de memoria, que son clave para entrenar modelos generativos. Micron, uno de los tres fabricantes de chips HBM (Memoria de Alto Ancho de Banda, por sus siglas en inglés) a nivel mundial, anticipa una capacidad limitada para satisfacer toda la demanda. Con márgenes en expansión y contratos multianuales en negociación, la empresa consolida su posición como proveedor estratégico en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial”, detallaron.

Además, destacaron que la firma elevó su proyección de gasto de capital de 2026 a 20,000 millones de dólares.

Para analistas de Valores Mexicanos (Valmex), las acciones de “Micron Technology avanzaron en el mercado, tras una expectativa optimista derivada de una crisis mundial de suministro de chips, en un entorno de fuerte demanda por parte de los centros de datos de IA”.

Añadieron que los chips son fundamentales para el entrenamiento y la implementación de modelos de IA generativa.

"La demanda relacionada con la IA sigue siendo el mayor impulsor para Micron", dijo el analista de Summit Insights, Kinngai Chan. "No solo impulsa un mejor margen para la compañía, sino que también ayuda a los márgenes de productos no relacionados con la IA, ya que prioriza su oferta hacia la demanda relacionada con la IA."

Sector sube con fuerza

Las acciones de los gigantes de las “7 magníficas”, así como de varios fabricantes de chips de renombre e Inteligencia Artificial (IA), se contagiaron del optimismo y repuntaron en el mercado bursátil.

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la inteligencia artificial, registró un aumentó de 1.69% a 49.80 dólares por unidad.

Además, se observó un avance generalizado de las Siete Magníficas, con el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, con un incremento en el valor de sus acciones de 3.44%, seguido por la plataforma de comercio electrónico, Amazon al mejorar 2.48% y Meta Platforms, antes Facebook, con 2.29 por ciento.

También subieron los papeles de Alphabet, matriz de Google, con 1.92%, Nvidia, la principal desarrolladora de chips para IA, subió 1.80% y empresas más valiosa del mundo, los de Microsoft, la desarrolladora de software, un 1.65% y el fabricante de los iPhone, Apple, al ganar 0.13 por ciento.

Otras empresas de IA beneficiadas fueron las de Palantir Technologies con un incremento de 4.73%, las de Broadcomm con 1.18%, Qualcomm con 1.09%, seguido por Advanced Micro Devices (AMD) con 1.45% y Oracle con 0.84 por ciento.

“La IA continúa transformando el mercado, creando nuevas oportunidades de inversión en el proceso. Al invertir en este sector emergente, es importante saber que hay varias empresas líderes que están aprovechando el potencial de la IA para innovar y crecer“, aseguran analistas de eToro.