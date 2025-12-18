Scotiabank va por 10,000 mdp

Scotiabank Inverlat, la filial en México del banco de origen canadiense, acudirá al mercado bursátil nacional para solicitar recursos por hasta 10,000 millones de pesos, algo así como 556 millones de dólares.

La institución bancaria emitirá dos bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La emisión será a través del esquema de vasos comunicantes, o aquel en el que la suma de los instrumentos colocados de manera paralela no puede rebasar la meta global establecida para la emisión.

Se espera que la colocación de los bonos sea el 27 de enero del 2026 y el cierre de libros será el mismo día y la emisión será dos días después, de acuerdo con el prospecto enviado al mercado bursátil.

El banco dijo que el objetivo es recabar 7,500 millones de pesos con la emisión primaria y los restantes 2,500 millones con el mecanismo de sobreasignación.

Fibra Uno, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en cotizar en el mercado bursátil nacional, concluyó con éxito el proceso de traslado de activos al vehículo bursátil industrial y logístico Fibra Next.

La empresa dijo que contribuyó con un total de 182 propiedades con un valor aproximado de 116,000 millones de pesos (6,488 millones de dólares) a Fibra Next.

También se transfirió deuda bancaria y se intercambiaron bonos por un valor cercano a 53,000 millones de pesos (2,946 millones de dólares), lo que resultó en un valor neto de los activos de Fibra Uno de cerca de 63,000 millones de pesos (3,502 millones de dólares).

"Esta transacción fortalece el posicionamiento estratégico de Funo en un entorno de creciente demanda por espacios logísticos y de manufactura", dijo la fibra, en un comunicado.

Fibra Uno dijo que tras la aportación de activos y de deuda ostentará una participación de alrededor de 61% en Next Properties, el joint venture que formó con Fibra Next.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingresará al negocio de la energía nuclear a través de una fusión por 6,000 millones de dólares de su empresa, Trump Media y TAE Technologies, respaldada por Google.

La noticia hizo que las acciones de Trump Media se dispararan casi 42%, cerrando la jornada en 14.86 dólares por título. Las crecientes necesidades de electricidad de la industria tecnológica y de inteligencia artificial han reavivado el interés por la energía nuclear.

Trump Media acordó proporcionar hasta 200 millones de dólares en efectivo a TAE al momento de la firma del contrato y 100 millones adicionales al momento de la solicitud inicial de registro. TAE Technologies aspira a desarrollar energía de fusión nuclear a inicios de 2030.

TikTok, la plataforma china de videos cortos, firmó un acuerdo para vender su unidad en Estados Unidos a un grupo de inversionistas, que incluyen los gigantes tecnológicos Oracle, Silver Lake y MGX.

Esta transacción garantiza plataforma pueda seguir operando en Estados Unidos, tras años de esfuerzos y problemas con Washington por preocupaciones sobre supuestas amenazas a la seguridad nacional.

Se prevé que el acuerdo se cierre el 22 de enero según informó Reuters. La nueva empresa conjunta estadounidense distribuirá su propiedad en tres segmentos principales.

