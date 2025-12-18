Supercopa de Italia en Medio Oriente para sobresalir en Europa

El nombre "Supercopa de Italia" parece arraigado a Italia, pero desde el 2023 le pertenece por acuerdo, al territorio árabe. Aunque no ha sido el único destino extranjero, a lo largo de su historia, se ha jugado en países como Libia, China, Qatar y Estados Unidos.

Por el momento, Napoli es el primer finalista de la Supercopa, que en la edición 2025-26 cuenta con la participación de cuatro equipos: los campeones de la liga y copa italiana, así como los subcampeones de estas mismas competencias en la temporada anterior. El evento en Riad, Arabia Saudita es una fiesta de al menos tres días, enfocado a la oferta del país donde alrededor del 80% de la población consume este deporte. La Liga Profesional Saudita crece pagando cifras extraorbitantes por fichajes y además, tienen en puerta, la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Arabia Saudita ubicada a miles de kilómetros de Italia hace de la Supercopa de Italia un evento global. Este país también cuenta con la Supercopa de España que se juega entre el 7 y el 11 de enero en el estadio King Abdullah.

La Serie A intenta reconciliar la tradición con la supervivencia en un deporte globalizado. La copa regresó a Italia en 2020 durante dos años, pero solo debido a la pandemia de Covid-19. Desde entonces, ha vuelto a Arabia donde permanecerá hasta 2029 en virtud de un nuevo acuerdo de seis años.

La Supercopa comenzó su vida de forma discreta, un partido con 19,000 asistentes que acudieron a ver la victoria del AC Milan sobre el Sampdoria en el San Siro en 1988. Esto continuó durante varias temporadas, hasta que en la edición de 1993 el partido se hizo en el Estadio Memorial Robert F. Kennedy de Washington. La copa regresó a Italia después de eso hasta 2002, cuando se celebró en Libia. Este fue el primer viaje con tintes políticos de la Supercopa, cuando el régimen de Gadafi estaba dispuesto a pagar por el prestigio de albergar un encuentro europeo de alto nivel.

Más adelante, en el 2014, Doha, Qatar, acogió el Juventus-Napoli, después de varias ediciones chinas. Sin embargo, en marzo de 2023, la Serie A firmó un acuerdo con el gobierno saudí para que cuatro de las próximas seis ediciones del torneo se disputen en ese país, ampliando el formato a cuatro equipos. La clasificación para la copa ahora significa que los dos primeros de la Serie A y los dos finalistas de la Coppa Italia participarán en el torneo.

Arabia Saudita ha invertido en la organización de grandes eventos deportivos como parte de una estrategia nacional más amplia para suavizar su imagen a nivel mundial. Para el fútbol italiano, la urgencia por acortar distancias con la Premier League y los principales clubes de la UEFA exige la mudanza. Según Reuters, para septiembre de 2025, la Serie A ingresará aproximadamente 250 millones de euros al año por derechos de transmisión internacionales.

La edición de 2025 tiene una dotación récord de 27 millones de dólares, de los cuales 11 millones son para el campeón.