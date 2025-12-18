Wall Street sube gracias a tecnológicas e inflación en EU

Wall Street subió el jueves, gracias a un dato de inflación débil en Estados Unidos que mantuvo vivas las posibilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), mientras que las excelentes previsiones del fabricante de chips Micron apuntaron a una fuerte demanda en inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.14% hasta 47,951.85 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.79% a 6,774.77 puntos. Ambos indicadores finalizaron cuatro jornadas consecutivas retrocediendo.

Por su parte, el Nasdaq Composite avanzó 1.38% a 23,006.36 puntos.

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios del IPC mes a mes después de que un cierre del Gobierno de 43 días impidió la recopilación de los datos de octubre.

"El IPC de noviembre fue mucho más bajo de lo esperado (...) es probable que esto suscite dudas sobre ciertos ajustes que tuvieron que hacer los estadísticos dada la falta de los datos de octubre", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth. "En conjunto se trata de un informe positivo, que viene con un asterisco".

Por su parte, los analistas de Actinver aseguran que los mercados operaron con optimismo, beneficiados por la publicación del reporte de inflación de Estados Unidos correspondiente a noviembre, el cual se ubicó por debajo de lo esperado por el consenso.

Y afirman que estas cifras refuerzan el escenario central del mercado de bonos, que descuenta dos recortes de 25 puntos base en la tasa de referencia durante 2026.

Las bolsas de valores de México avanzaron en las negociaciones de este jueves, apoyados por reportes económicos y al anuncio de Banco de México (Banxico).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 2.05% hasta 63,807.32 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 2.06% a 1.263,80 puntos.

Los índices locales subieron con fuerza después de una racha de tres caídas consecutivas que alejó las referencias de la nueva zona de récords.

Banxico redujo su tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 7.00%, en una decisión dividida por sus miembros.