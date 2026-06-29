Obra pública en Puebla impulsa 70 ramas económicas en sector constructor: CMIC

Puebla, Pue. La realización de obras, donde participan empresas poblanas, impulsa hasta 70 ramas económicas, por lo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla llama a mantener esa actividad por parte de los gobiernos estatales y municipales.

Raymundo del Valle Lafont, presidente del organismo y sus socios, recibieron al titular de la Secretaría de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, para conocer los retos, los detalles técnicos y el trabajo realizado para concluir el “Puente de la Transformación”, obra que llegó para sustituir a la Panga.

Y es que la obra se trató de una demanda aneja de 70 años por parte de habitantes de la inspectoría de Los Ángeles Tetela, quienes solo podían cruzar por una embarcación conocida como la Panga a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, ubicada en el municipio de Puebla.

Del Valle Lafont recordó que el beneficio de activar la construcción en Puebla es que los beneficios de la derrama económica se quedan en la entidad, en las empresas, con los trabajadores locales y sus familias.

Subrayó la importancia de que los industriales de la construcción conozcan de primera mano los proyectos estratégicos que tiene la gestión de Alejandro Armenta en este año.

Indicó que hay el respaldo de los agremiados a todo proyecto que represente beneficios sociales, recordando la vocación y trabajo que CMIC tiene como un órgano oficial de consulta especializado para los tres niveles de gobierno.

Proyectos en interior del estado

La CMIC Puebla reconoció el esfuerzo de las autoridades por concretar obras que transforman la vida de los poblanos, sobre todo en el interior del estado.

Asimismo, reiteró el compromiso de colaborar en la ejecución de proyectos que consoliden la movilidad, la productividad y el bienestar de la región, temas en los que deben tener mayores avances en este sexenio.

Por su parte, José Manuel Contreras dijo que la obra realizada trajo un beneficio regional directo a más de 1.8 millones de personas, permitiendo impactar positivamente todos los sectores, como la Ruta del Mezcal, por ejemplo.

Dijo que el llamado Puente de la Transformación representa una obra de justicia social y humanismo, al reducir significativamente los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a las familias de la región.