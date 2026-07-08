Fiscalía de Chiapas localiza 6 hombres y 2 mujeres sin vida en carretera

Ocho cuerpos sin vida fueron localizados este miércoles en una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, informaron autoridades locales, que presumen un hecho relacionado a la disputa por venta de drogas.

Las víctimas son seis hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía enclavada en una zona montañosa del municipio de El Bosque, detalló la fiscalía estatal en un mensaje en Facebook.

Según las primeras investigaciones, el crimen estaría relacionado con "la disputa de la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región", detalló la dependencia.

Medios locales reportan que en la zona se han multiplicado distintos hechos delictivos desde principios de año.

La carretera donde fueron abandonados los cuerpos se encuentra en una zona montañosa habitada mayoritariamente por etnias indígenas.