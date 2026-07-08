Amargo y dulce adiós: recuento de los técnicos cesados del Mundial

Antes de iniciar la ronda de cuartos de final, la Copa del Mundo 2026 dio la sorpresa de dejar sin trabajo a 14 directores técnicos.

Siete fueron cesados o renunciaron al cierre de la fase de grupos: Steve Clark con Escocia, Miroslav Koubek con Chequia, Hong Myung-bo con Corea del Sur, Marcelo Bielsa con Uruguay, Jamal Sellami con Jordania y el caso más atípico, el de Túnez, con dos en tres partidos, Sabri Lamouchi y Herve Renard.

Cuatro se unieron después de los dieciseisavos de final: Ronald Koeman con Países Bajos, Julian Nagelsmann con Alemania, Sebastián Beccacece con Ecuador y Carlos Queiroz con Ghana.

Los últimos tres ocurrieron tras la ronda de octavos: Javier Aguirre con México, Roberto Martínez con Portugal y Zlatko Dalic con Croacia.

En traducción, el 27% de las selecciones participantes en Norteamérica 2026 se quedó sin entrenador antes de que el torneo termine. Algunas, incluso, ya anunciaron reemplazos, como México con Rafael Márquez.

Algunas rupturas transcurrieron en buenos términos. Javier Aguirre es un ejemplo, pues llevó a México a un récord inesperado de cuatro victorias (el máximo del país eran tres en 1986) y potenció a jóvenes como Gilberto Mora y Mateo Chávez.

“Nuestro reconocimiento para ti, Javier. Gracias”, le escribió la Selección Mexicana en sus redes sociales, reconociendo su labor en los Mundiales 2002, 2010 y 2026.

En ese mismo tono, Croacia se despidió de Zlatko Dalic. Fue su seleccionador por nueve años y logró el mejor resultado de este país en Mundiales, llegando hasta el subcampeonato en 2018. En 2022 bajó un peldaño pero siguió siendo exitoso con la medalla de bronce.

“El apoyo que recibí en los últimos días me hizo replantear mi decisión de marcharme, pero ha llegado el momento. Por mucho que aún sienta deseos de nuevos éxitos con Croacia, siento que este es el momento adecuado para cerrar esta increíble era”, comentó Dalic.

Otras despedidas con sabor más dulce que amargo fueron las de Steve Clark con Escocia y Miroslav Koubek con Chequia.

Escocia no calificaba a un Mundial desde 1998 y con Clark, que duró siete años en el cargo, no sólo lograron eso, sino también volver a una Eurocopa. Su última participación había sido en 1996 y retornaron en 2020 y 2024.

Por estos méritos, Clark tenía una renovación de cuatro años sobre la mesa, pero fue él quien decidió separarse del banquillo escocés.

Del lado de Chequia, Koubek será recordado por firmar el regreso de su selección a un Mundial después de 20 años, aunque no pudo superar la fase de grupos.

Otro que se retiró con satisfacción fue Jamal Sellami. Logró calificar a Jordania a un Mundial por primera vez y recibió un afectuoso mensaje de despedida del presidente de esa federación, Ali bin Al Hussein: “sigues siendo un hijo predilecto”.

Despedidas complicadas

El sabor amargo recayó en otras despedidas. La más abrupta fue la de Sabri Lamouchi, separado de Túnez después del primer partido, cuando perdió 1-5 ante Suecia.

Otra con fuerte eco fue la de Marcelo Bielsa. No pudo meter a Uruguay siquiera a dieciseisavos de final, pese a que era favorito de su grupo junto a España, muy por encima de las expectativas de Cabo Verde y Arabia Saudita.

Lo que terminó por derrumbar la imagen de Bielsa fueron los gritos que hizo contra una periodista al ser entrevistado minutos después de su derrota y eliminación frente a España.

Sin tantos sobresaltos pero sí altamente cuestionados se despidieron Hong Myung-Bo con Corea del Sur, Ronald Koeman con Países Bajos, Julian Nagelsmann con Alemania y Roberto Martínez con Portugal.

Se preveía que el primero pudiera superar al menos la fase de grupos, mientras que de los últimos tres se tenían pronósticos, incluso, hasta los últimos días del Mundial.

Este jueves comenzarán los cuartos de final en Norteamérica 2026. Sólo restan ocho partidos para concluir el torneo. Una de los mayores incógnitas es ver si la lista de entrenadores cesados aumenta o se detiene en 14.