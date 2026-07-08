García Harfuch confirma la muerte de presunto jefe de célula de los "Chapitos" tras enfrentamiento

Un presunto jefe de una facción identificada como los “Menores” del cartel de Sinaloa, murió en un enfrentamiento armado contra militares, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El presunto criminal abatido fue identificado como Cristhian Guadalupe "N", apodado "Texas", indicó en a través de su cuenta de la red social X el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

El individuo era jefe en la capital de Sinaloa, Culiacán, y el "principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos", detalló el funcionario.

El enfrentamiento se desencadenó luego de que los militares fueron agredidos por presuntos criminales, explicó García Harfuch. También fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la célula criminal y se decomisaron:

1 ametralladora y 7 fusiles de asalto.

2 granadas de fragmentación.

42 cargadores y 3,170 cartuchos de diversos calibres.

100 dosis de cocaína.

Equipo táctico y de radio comunicación.

2 vehículos.

Culiacán, Sinaloa, es el principal escenario de los ajustes de cuentas entre las facciones del cartel, que dejan más de 2,000 muertos desde mediados de 2024.

La disputa estalló hace dos años luego de que Zambada fuera llevado con engaños por un hijo de Guzmán a Estados Unidos, donde fue detenido y enfrenta un juicio por narcotráfico.

Esto ha tensado las relaciones entre ambos países, pues México presume que en el traslado de "El Mayo" Zambada estuvieron involucradas autoridades estadounidenses, lo que sería un atentado a su soberanía.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que encontró elementos que hacen suponer que la captura de "El Mayo" Zambada fue resultado de una negociación con uno de los hijos de Guzmán, encarcelado en Estados Unidos y que se volvió testigo protegido días antes del secuestro.