Ya hay dos paraderos seguros en carreteras, impulsados por la IP, listos para inaugurarse

Cancún, Qroo.- Seguridad en carreteras. El director de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Luis Ruiz, aseguró que hay dos paradores de servicios integrales impulsados por el sector privado que están por ser inaugurados: Majalca (en Chihuahua) y Palmillas II (en Querétaro), de los 10 que ya cuentan con opinión favorable de la dependencia.

“El parador de Majalca (que abrirá en agosto), desde luego tiene los servicios que todos conocemos de paradores, pero en la parte de atrás tiene todas las instalaciones necesarias para el descanso digno de los conductores, que es lo que buscamos para mejorar la seguridad en las carreteras”, comentó.

Previo a la inauguración del 26 Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), el funcionario comentó que también están en proceso de revisión técnica cinco paraderos más, luego de un año de haber lanzado el programa que incluye nuevas instalaciones y remodelación de existentes.

De acuerdo con información de la SICT, se prevé que el desarrollo de los paradores va a detonar una inversión cercana a los 100 millones de pesos del sector privado.

Entre los interesados que se han hecho públicos por participar en el nuevo negocio están OXXO Gas, el lagunero Grupo Simsa, el consorcio que opera el Libramiento de Hermosillo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Federación Méxicoamericana de Transportistas (Fematrac).

Algunos de los servicios que se van a incorporar en las infraestructuras son: estación de servicio de combustible, bomba de aire y de agua, sanitarios, estacionamiento, información turística, teléfonos, agua potable, internet, cajeros automáticos, áreas para comer y máquinas expendedoras. Opcionalmente se incluirán regaderas y áreas de dormitorios

Debido a la relevancia de este programa, el titular de la SICT, Jesús Esteva, comentó esta semana en la Cámara de Diputados que cada mes se comparten sus avances en la reunión del gabinete de seguridad federal, lo que refleja su importancia y la necesidad de que se trabaje en coordinación con otras dependencias.

Sin complicaciones por el Mundial 2026

Luego de charlar ante integrantes de la ANTP, se le preguntó al titular de Autotransporte Federal sobre los resultados, en que lo a sus funciones corresponde, del operativo en torno a la Copa Mundial de fútbol, que en el caso de México ya concluyeron los partidos y, con ello, el traslado de las selecciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Fue un éxito el comportamiento, el transporte. Tuvimos una estrecha comunicación con los centros SICT de todo el país y con la subsecretaría de Infraestructura en lo que corresponde al servicio terrestre y la señalética. Se demostró la importancia de la coordinación interinstitucional en diferentes niveles en beneficio de la sociedad”, explicó.