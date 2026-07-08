Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos se eleva a 3,811 y hay 17,907 personas damnificadas

Al menos 3,811 personas han fallecido hasta este miércoles como resultado de los dos terremotos que azotaron el norte de Venezuela hace dos semanas, según el balance oficial publicado por el gobierno venezolano.

Los letales sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron también 16,740 heridos y casi 17,907 personas damnificadas, de acuerdo con el parte leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El desastre impactó especialmente en el estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.