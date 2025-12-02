En Puebla capital prevén 80% de ocupación hotelera por temporada decembrina

Puebla, Pue. Por los festejos de Navidad y Año Nuevo, llegarán a Puebla turistas de entidades aledañas, así como de Estados Unidos, Sudamérica y hasta Europa del Este para visitar templos católicos, con lo que el ayuntamiento prevé que la ocupación hotelera llegue al 80%.

Así lo expuso Jaime Oropeza Casas, titular de la Secretaría de Economía y Turismo de la ciudad. Refirió que, en el caso de los visitantes nacionales, provienen de la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.

Se trata de personas que llegan a la capital poblana para realizar compras y visitar las iglesias por el 12 de diciembre, dedicado a celebrar a la virgen de Guadalupe así conocer el valor arquitectónico que ofrecen este tipo de inmuebles.

Desde el extranjero, dijo, arriban turistas procedentes de Estados Unidos, Colombia, España, Polonia y Hungría para visitar los templos católicos.

Sobre los visitantes húngaros y polacos, destacó que hacen recorridos muy temprano por las iglesias de dedicadas a la Virgen María y tienen a Puebla como uno de sus destinos preferidos.

En cuanto a cómo prevé que cierre el año en turismo, Oropeza Casas dijo que las primeras semanas de diciembre es cuando comienzan a llegar los visitantes, por lo que hasta el momento se ha mantenido en cuanto a ocupación hotelera en la capital.

Sin embargo, espera que, para la tercera y cuarta semana de este mes, pueda haber mejor turismo, ya que es cuando más se tiene el registro de visitantes, por lo que terminará de manera favorable este 2025.

Consideró que ha sido el mejor año de los últimos tres en materia turística, ya que el gobierno municipal hizo una promoción de la Angelópolis a nivel nacional.

Indicó que diversos sectores económicos, sobre todo hoteleros y prestadores de servicio tienen una recuperando a partir del segundo semestre.