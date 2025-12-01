Sector hotelero de Puebla realizó inversiones mínimas durante 2025 ante baja ocupación

Puebla, Pue. En el sector hotelero de Puebla, durante el 2025, se han realizado inversiones mínimas, sólo para mantenimiento, ya que apenas en este mismo año se llegó al 54% de ocupación, tras cinco años de baja actividad.

Lo anterior, dio a conocer el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián. Resaltó que la pandemia de Covid-19 trajo afectaciones sobre todo entre semana, ya que quienes llegaban a Puebla para temas comerciales y se hospedan tres o cuatro días, dejaron de hacerlo para hacer negocios de forma virtual.

Mencionó que algunos hoteles tenían clientes frecuentes del sector comercial de otros estados, quienes cada semana tenían una habitación reservada, pero se fue cayendo ese mercado, hasta sólo tenerlos como huéspedes uno o dos días.

En este tenor, dijo que la baja ocupación, con todo y que se llegó al 54% en promedio en el presente año, no motivó a sus empresarios para hacer grandes inversiones.

Comentó que las 13,000 habitaciones que se tienen en Puebla capital, son suficientes para atender a los turistas, pues al menos ninguno de sus socios tienen planes de ampliar sus complejos en el 2026 o que haya nuevas inversiones.

No obstante, reconoció que el actual gobierno a través del Consejo Estatal de Turismo está trabajando con los prestadores de servicios para elaborar proyectos que implique mejorar la afluencia de visitantes.

Fortalecer otros nichos de mercado

Domínguez Gabián, representante de 220 hoteles, puntualizó que se debe poner atención en fortalecer otros mercados como son los turismo de negocios, tercera edad y espectáculos, pero trabajar en concretarlos, con hasta con dos años de anticipación.

Dijo que en el caso de un congreso nacional de médicos, este llega a tenerse programado con cinco años para su realización en distintos estados y para que Puebla sea considerado debe empezar a solicitarlo.

“Al sector hotelero conviene tener más actividad entre semana, porque es cuando el turismo es bajo, mientras que en fines de semana, cuando hay un puente vacacional, se llega a tener 85% de ocupación”, ahondó.

Indicó que, bajo esas condiciones, los empresarios del sector prefieren esperar a que mejore la actividad y se tenga una necesidad extra de habitaciones para nuevas inversiones, lo cual podría considerarse hasta dentro de dos años.

Refirió que el mundial de fútbol a realizarse a mediados del 2026, será importante como generador de turistas, sólo si llega a concretar que alguna selección importante quiera tener como sede Puebla para sus entrenamientos.

Indicó que ese tipo de eventos tienen que llevar a la planeación con mucha anticipación mediante el Consejo Estatal de Turismo, que en el presente año sólo sesionó dos veces y con la segunda titular de la Secretaría de Promoción Turística, Karla López-Malo Villalón, quien asumió el cargo en agosto pasado.