Por decreto presidencial, Sheinbaum busca impulsar al Turismo Comunitario

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum tiene listo el proyecto de Decreto mediante el cual se determinará que el Turismo Comunitario es una prioridad para el Estado y una actividad esencial para el desarrollo del turismo nacional, la gestión sostenible de los territorios, el cuidado de la riqueza biocultural, la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida de las comunidades.

Para encabezar las acciones encaminadas a atender dicha instrucción se creará la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, que será presidida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) e integrada por representantes de las Secretarías de Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Turismo, así como de la Procuraduría Agraria y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quienes deberán tener como mínimo nivel de subsecretario o equivalente.

A las sesiones de trabajo (de manera ordinaria dos veces al año y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario) podrán ser invitados integrantes de los sectores social o privado, “quienes podrán concurrir y participar con voz, pero sin voto”.

El objetivo de la nueva coordinación (que existirá hasta el 30 de septiembre del 2030) es orientar, impulsar acciones, gestionar esfuerzos públicos, así como coordinar la participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno en materia de Turismo Comunitario.

De acuerdo con el proyecto de Decreto, que ya es público: se entenderá por Turismo Comunitario a la modalidad de turismo gestionada por las comunidades locales, en la que sus integrantes participan de manera activa en la generación, gestión y promoción de las actividades turísticas del territorio que habitan, integrando de manera sustantiva la identidad cultural colectiva, la gastronomía tradicional, las tradiciones y costumbres, el patrimonio histórico, natural y biocultural, así como las actividades productivas y los modos de vida comunitaria de la región.