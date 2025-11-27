En Puebla, se busca tener 50% de hoteles con categorización: Turismo

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Turístico busca que al final del presente año, el 50% de los hoteles en el municipio de Puebla tengan categorización, tras reconocer que solo 40% cuentan con con ella.

Karla López-Malo Villalón, titular de la dependencia estatal, indicó que aquellos hoteles que no tengan categoría determinada, deben tramitar antes el Registro Nacional de Turismo (RNT), que otorga la Secretaría de Turismo federal.

Comentó que carecer de la categorización no es un impedimento para que presten el servicio, pero sí ayuda a dar más certidumbre a los turistas que quieren reservar habitaciones, lo cual se refleja en la ocupación.

Mencionó que ese proceso se realizará en coordinación con las distintas asociaciones para que inviten a sus agremiados para hacer el trámite, lo cual puede traer beneficios en más hospedaje.

Comentó que el Consejo Consultivo de Turismo hará ese trabajo de acercamiento con el sector hotelero para establecer mesas de trabajo y que antes de terminar el año pasen del 40 al 50% con establecimientos que tienen categorización.

Y es que solo en Puebla capital hay más de 200 hoteles, los cuales suman alrededor de 13,000 cuartos, cuya afluencia en promedio es del 45% entre semana y fines de semana sube al 65%, según datos de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, con 180 afiliados.

López-Malo admitió esa ocupación promedio, pero a la par consideró que se puede fortalecer al sector con identificar a los que tienen 3, 4 y 5 estrellas para fortalecer su promoción y que atraiga más clientes.

Hay voluntad por mejorar servicios

Indicó que hay voluntad de los hoteleros por mejorar la calidad de los servicios que ofrecen. Asimismo, reiteró que primero deben empezar por Puebla capital y municipios conurbados, para luego seguir con el interior del estado, sobre todo con las localidades con mayor vocación turística, entre los cuales están los 12 Pueblos Mágicos.