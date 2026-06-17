Sectur y Volaris hacen alianza para promover México

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y el director de Volaris, Enrique Beltranena, presentaron esta mañana el avión llamado El Embajador, el cual portará durante ocho meses la frase México está de moda.

Durante una ceremonia realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la funcionaria destacó la colaboración publico-privada para difundir los atributos de los destinos mexicanos, aprovechando el Mundial de fútbol.

En relación a la disminución de turistas internacionales vía aérea a México, explicó que se trata de un fenómeno internacional resultado de diversas coyunturas, como el incremento de combustibles.

"Los desafíos son muchos, pero México está actuando y muestra de ello es esta acción con Volaris', refirió Josefina Rodríguez.

El avión (con la frase en español en un costado e inglés en el otro) será utilizado en las rutas a Estados Unidos y Centro y Sudamérica.

Por su parte, el director de la aerolínea destacó que el mensaje que se buscan dar al llegar a los diversos aeropuertos es: México está listo para recibir al mundo.

"Hoy es un día para celebrar. México vive un momento único desde diferentes perspectivas. Lo que estamos haciendo en promoción es una apuesta por México. Sí, estoy de acuerdo: México está de moda" comentó Enrique Beltranena.

Entre los testigos de la presentación estuvieron el director del AIFA, Isidoro Pastor, y la secretaria de Turismo de Hidalgo, Liz Quintanar.