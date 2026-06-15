Puebla capta 6.5 millones de turistas en primer cuatrimestre de 2026

Puebla, Pue. De la proyección anual de 18 millones de visitantes en este 2026, se tiene el registro de 6.5 millones al cierre del primer cuatrimestre, lo que representa poco más de una tercera parte del total, informó la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo Villalón.

Consideró que la realización de eventos, sobre todo de reuniones, contribuyen a que se mantenga un ritmo positivo en visitas, a lo que se suman los partidos amistosos de selecciones nacionales, previo a la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Bajo este contexto, dijo que el partido entre España contra Perú, celebrado en el estadio Cuauhtémoc, generó la llegada de 200,000 visitantes, a principios de junio, entre quienes acudieron al evento y quienes estuvieron de paseo.

Indicó que el gobierno del estado busca oportunidades en eventos para atraer visitantes a corto plazo y que se refleje en derrama económica.

Con motivo del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, la funcionaria estatal espera que lleguen 300,000 visitantes más en el mes que dure el torneo.

López-Malo confió que se supere la meta del año pasado en turismo. Esto, porque el gobierno del estado da importancia al rubro que representa una fuente de ingresos a lo largo del año.

Nuevos vuelos

En este tenor, dijo que los 12 vuelos nuevos que iniciaron operaciones en este mes, se mantienen en promedio por arriba del 60% en ocupación.

La funcionaria estatal destacó que los vuelos a Los Cabos, Puerto Vallarta, Houston y Nueva York, son los que tienen más actividad desde el Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán", ubicado en el municipio de Huejotzingo.

Mencionó que, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), están haciendo una labor de promoción de la nueva oferta de rutas, por lo que en visitarán Estados Unidos para darlos a conocer.

Indicó que a los paisanos que viven en Estados Unidos resultan de mucho beneficio para llegar a la entidad poblana, por lo que en vacaciones de verano se espera mayor afluencia.

Recordó que el aeropuerto poblano tendrá una remodelación integral, con una inversión de 1,000 millones de pesos, durante el presente año.

Con esta modernización de la infraestructura aérea, se prevé que la entidad se encuentre lista para conectar con vuelos directos hacia Europa a mediano plazo.