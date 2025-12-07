Anuncian taller aeronáutico y centro de carga en Chetumal

Cancún, QRoo.- La firma Zenith Aeronáutica será la primera en instalarse en el Polo del Desarrollo de Chetumal, capital de Quintana Roo.

La planta que se establecerá servirá para mantenimiento profundo y reparación de aeronaves, además de que se instalará un Centro de Servicio de Carga.

Con esto el Polo de Desarrollo se convierte en el primero en recibir inversión extranjera directa, según el gobierno del estado.

La inversión asciende a los de 24.3 millones de dólares para las dos unidades de negocio anunciadas por Zenith Aeronáutica: el Taller de Mantenimiento Zenith MRO y la Terminal Zenith Cargo.

Como parte de esta inversión, la firma Alberta Aviation Capital Corporation (AAC) anunció su participación en este proyecto, enviando sus aviones a mantenimiento en Chetumal, además de que empleará los servicios de carga para despachos hacia las Antillas y Centroamérica.

AAC es una empresa canadiense dedicada al arrendamiento de aeronaves y motores, que proporciona soluciones de flota flexibles a aerolíneas en América del Norte y alrededor del mundo.

Después de una reunión con la presencia de Eduardo Mauricio Pérez, presidente CEO de Zenith Aeronáutica, y de Luis Sergio de Urioste Limario, vicepresidente de Aviation Capital Corporation, la gobernadora Mara Lezama expresó que el logro es resultado del trabajo coordinado con el sector privado y el acompañamiento permanente de un gobierno humanista que impulsa proyectos transformadores.

“Esta inversión confirma el enorme potencial de la zona sur y reafirma que Chetumal está listo para convertirse en un punto estratégico de la industria aeronáutica. Como gobierno, impulsamos proyectos que generan empleo, fortalecen nuevas vocaciones productivas y permiten que el desarrollo llegue a todas y todos. La instalación de estas unidades de negocio representa un paso decisivo hacia un futuro de mayor competitividad y prosperidad compartida para Quintana Roo”, indicó la mandataria.

Sobre Chetumal destacó que, además de ser una ciudad vibrante, orienta su crecimiento a sectores diferentes al comercio o a la administración pública. Cuenta con decreto de Zona Libre, tiene un Recinto Fiscalizado Estratégico; es uno de los 13 Polos de Desarrollo para el Bienestar creados por la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan México, y está en una posición estratégica.

Además, tiene infraestructura con un Aeropuerto Internacional y conexión con el de Tulum, cuenta con una estación del Tren Maya que próximamente tendrá servicio de carga.

Añadió que esta inversión representa un impulso decisivo para el desarrollo económico de Quintana Roo, al consolidar nuevas vocaciones productivas en la industria aeronáutica y fortalecer la competitividad del sur del estado.