Plantean tren ligero Puebla-Atlixco; aún sin definir monto de inversión

Puebla, Pue. Con una inversión de 60 millones de pesos, el gobierno de Puebla realizó el análisis técnico y de prefactibilidad para el proyecto de tren ligero Puebla-Atlixco, por lo que ahora solo falta definir su financiamiento, el cual podría ser mediante el esquema pública-privado.

Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que en una primera etapa movería a más de 80,000 pasajeros al día entre los dos municipios.

Recordó que invitó a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para que hagan propuestas, a fin de involucrar a ese sector local.

Reutilizarán vías férreas

Mencionó que en el estado se tienen vías férreas que son utilizables, por ende fue que se plantea el proyecto que no tenía considerada su administración.

El municipio de Puebla y el Pueblo Mágico de Atlixco, ubicado al sur, se encuentran a 25 minutos de distancia por la autopista vía Atlixcáyotl.

Apenas en febrero pasado, el mandatario poblano había acudido a la toma de protesta del nuevo dirigente de la CMIC, Raymundo Delvalle Lafont, en cuyo evento mencionaba la idea de construir un tren ligero.

Armenta Mier explicó que el proyecto surgió luego de que acudieron a pedir asesoría sobre el cablebús con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Derivado del estudio de prefactibilidad, el secretario de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos, informó que en la etapa inicial se contemplan 23 paraderos a lo largo de la ruta. Así como tres estaciones principales, distribuidas en Puebla, Cholula y Atlixco.

En la segunda etapa está la elaboración del proyecto ejecutivo, con apoyo de la SICT; definirán ingeniería, trazo final, costos y ejecución.

Entre los beneficios están mejorar la movilidad, el fortalecimiento de la conectividad regional. Así como la generación de empleos y el incremento de la derrama económica entre ambos municipios.