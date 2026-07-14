Mipymes industriales de Querétaro reportan estabilidad

Querétaro, Qro. Después de los retos del 2025, este año las micro, pequeñas y medianas empresas industriales (mipymes) han reportado una mayor estabilidad e incluso presentan indicadores de crecimiento, compartió el presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo.

El año pasado, recordó, fue complejo para las proveedoras de la industria automotriz que resintieron un detenimiento en la demanda.

“Hay empresas que, si bien pasaron un año complicado en el 2025 con todo el efecto de la industria automotriz, en este año ya se están estabilizando, están fluyendo las órdenes de compra”, expresó.

Los socios de la Amiqro están logrando indicadores de crecimiento, en algunos casos de un dígito y otros más están llegando a dos dígitos, en promedio el avance es cercano a 5 por ciento.

“De entrada, está creciendo esto, hay empresas que andan desde 1% hasta 5%, creciendo, todos a su ritmo; creo que desde un crecimiento de 1% finalmente es crecimiento, tenemos otras que crecen hasta en dos dígitos, es muy variable. Un promedio puede ser 5%, pero realmente es por el tipo de empresas, por el nicho, por las oportunidades”, compartió.

Pese al panorama geopolítico y los cambios laborales, el empresario ve un buen panorama para el sector productivo debido a que -dijo- las empresas están preparadas para afrontar estas coyunturas.

Padecen largos periodos de pago

No obstante, las mipymes industriales siguen padeciendo los largos periodos de pago que oscilan desde 30 hasta 120 días.

“Eso no se ha resuelto, lo vemos muy complicado, lo hemos estado trabajando o comentando con diferentes instancias tanto públicas como privadas para ver cómo se puede resolver; porque al final, si bien estamos encontrando en las pequeñas, medianas empresas, grandes, una estabilidad de negocio, como tal esa estabilidad muchas veces radica en que nosotros estamos financiando a la cadena, ya somos los financieros de todo México”, declaró.

Por ello, las mipymes incluso recurren a solicitar créditos y ajustan sus gastos para poder sortear los contratos. En ese sentido, Cuauhtémoc Acevedo recordó que las mipymes son el soporte de la economía y de la industria.

“Quien financia es la micro, pequeña y mediana empresas, nosotros somos los que pedimos los créditos, los que vemos cómo apretamos un poquito el cinturón, le bajamos a los gastos, para que nos lleguen los pagos; nos están haciendo firmar contratos de más de 90 días ya de entrada, si quieres trabajar con nosotros te vas a mínimo 90 días, es increíble cómo esto nos afecta”, expresó.

Tan solo en Querétaro, las mipymes representan a 99.6% de las unidades económicas; emplean a 67.1% del personal ocupado y generan 51.7% del valor agregado censal bruto, de acuerdo con los últimos Censos Económicos, del 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).