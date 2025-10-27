Presentan opciones de financiamiento a restauranteros de Cancún

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Quintana Roo presentó al sector restaurantero de Cancún esquemas de financiamiento a través de Nacional Financiera.

Se anunció una bolsa por hasta 600 millones de pesos para créditos blandos ante el desplome en ingresos que reporta el sector gastronómico en la segunda mitad del año.

Este monto de financiamiento es respaldado con recursos del Gobierno del Estado, lo cual permite ofrecer créditos con condiciones más competitivas y una tasa de interés anual de 14.7%.

Francisco Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Quintana Roo (Canirac), explicó que en la reunión con Nafin les explicaron todos los productos financieros que ofrece y sus bondades para el sector restaurantero, tanto créditos como otros instrumentos financieros, además de cursos totalmente gratuitos para profesionalizar al sector.

Adelantó que los financiamientos también podrán servir para reponer los equipos afectados por el reciente apagón peninsular, pues actualmente un refrigerador industrial puede costar entre 40 y 50 mil pesos.

De los alrededor de 1,500 afiliados a Canirac en la zona norte de Quintana Roo, alrededor de 60 establecimientos podrían estar en necesidad de estos financiamientos.

El líder restaurantero dijo que la situación que atraviesa el sector no es culpa del gobierno, sino que se trata de una fenómeno global de caída en el poder adquisitivo y disminución en la llegada de turismo que está teniendo especial repercusión en ciudades como Cancún tan dependientes de esta actividad.

El el crédito ofrecido por Nafin objetivo se busca apuntalar al sector restaurantero en la recta final del año, a fin de que pueda hacer frente a sus compromisos de fin de año, para lo cual ya han levantado la mano alrededor de 50 negocios.

La presentación estuvo presidida por Paul Carrillo de Cáceres, secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo, ante quien el gremio restaurantero solicitó la creación de mesas de trabajo para gestionar facilidades en la tramitología y tener un año más benévolo en 2026 en materia económica, luego de que 2025 golpeó al sector, sobre todo en la actual temporada baja.