Arranca la 37 edición del Cancún Travel Mart

Cancún, QRoo.- Arrancó este jueves la edición 37 del Cancún Travel Mart 2025, con la expectativa de superar las 3,850 citas de negocios y los casi 5 millones de ventas del año previo.

Participan 200 empresas de más de 20 países como Alemania, España, Brasil y Estados Unidos, así como 500 delegados de agencias mayoristas que acuden pactar la comercialización de la oferta hotelera del Caribe mexicano, que ya supera las 136,000 habitaciones.

En este marco, se presentó el eslogan Stop Over In Cancún (pernocta en Cancún) para posicionar al Caribe mexicano como la puerta de entrada hacia las 16 ciudades sedes de los partidos de futbol que se disputarán en la Copa del Mundo 2026.

Andrés Martínez Reynoso, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, detalló que es una ventana de oportunidad por lo que desde el Travel Mart 2025 están iniciando negociaciones con los touroperadores y alianzas con aerolíneas para incrementar la disponibilidad de asientos de avión.

“Tenemos vuelos desde Polonia, República Checa, Italia, Irlanda, por lo que muchos aficionados de selecciones importantes no van a llegar directo a la Ciudad de México, sino que van a entrar por Cancún y es ahí donde se abre la gran oportunidad y así lo están visualizando las aerolíneas”.

Esto permite que desde ahora se perfilen por lo menos tres tipos de paquetes vacacionales, uno para aquellos que entren por Cancún, vacacionen antes de los partidos y vuelen a las ciudades donde jugará su selección; otro plan está pensado para quienes lleguen directo a los partidos pero se queden a vacacionar posterior al evento.

Un tercer plan es el llamado stop over, para aquellas estancias de más de 20 días, que podrán ahorrarse los altos costos de pernoctar en Nuevo York o Miami, haciendo base en el Caribe mexicano y viajar sólo en las fechas de los partidos mientras vacacionan en un resort de lujo en Cancún o Playa del Carmen.

Adelantó que la fecha clave para definir itinerarios, rutas y demás planes vacacionales será el próximo 5 de diciembre, cuando la FIFA lleve a cabo el sorteo de los grupos mundialistas, las fechas y sedes específicas de los partidos.

Confirmó que aunque Cancún no es sede de ningún partido sí está ya confirmada la realización de un FAN-FEST con pantallas gigantes para presenciar las transmisiones en vivo de los partidos, con ubicación en el Malecón Tajamar, donde se congregan tanto turistas internacionales como población local.

En entrevista aparte, José Chapur, presidente de Grupo Palace, confirmó que luego de que el hotel Moon Palace fue seleccionado para ser campamento sede de una selección mundialista, tendrán que hacer una modficación al campo de golf con el que cuenta su propiedad para habilitar una cancha de futbol que permita los entrenamientos de los jugadores.

Reveló que son cientos de especificaciones las que les solicita la FIFA para poder fungir como sede de una selección, pero aseguró que su hotel ha cumplido con todas las exigencias, incluida la comida que deberán servir una vez que se defina qué selección será la que acampará en sus instalaciones.