Hoteleros del Caribe exigen, otra vez, dinero público para promoción

Cancún, QRoo.- Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), visitó Cancún este miércoles, donde se reunió con el empresariado turístico de la zona norte de Quintana Roo, el cual le volvió a insistir en la “urgente necesidad” de recuperar la promoción turística institucional de México con el objetivo de no perder competitividad y alcanzar la meta de ser el quinto país más visitado del mundo.

El sector hotelero del Caribe mexicano no ha dejado de insistir en recuperar un esquema similar al del extinto Consejo de Promoción Turística de México para canalizar recursos públicos a campañas promocionales del país en el exterior.

“Queda claro que la promoción no es una opción; en un mundo tan competitivo, el no promocionarse, equivale a desaparecer del mercado”, comentó David Ortiz Mena presidente del Consejo Hotelero, durante la reunión sostenida con la funcionaria federal.

El dirigente hotelero recordó que el Programa Sectorial de Turismo 2025- 2030 establece con claridad consolidar a México como potencia turística global, lo cual “exige más que infraestructura y voluntad, requiere de una estrategia nacional de promoción, con una visión moderna, innovadora y profesional”.

En referencia a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México en 2019, consideró que no se trata de mirar al pasado, sino de unir esfuerzos para construir una arquitectura corporativa moderna, eficiente, y transparente, “que nos permita escalar para ubicarnos como lo que somos, una potencia turística”.

Mencionó ejemplos exitosos de promoción institucional en el mundo, como Turquía, que consolidó su agencia de promoción; España a través de Turespaña; Tailandia, Jamaica, y República Dominicana, que han lanzando campañas permanentes en más de 100 países, “mientras México redujo a cero su promoción institucional”.

Por su parte, Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, destacó que la reunión con la titular de Sectur sirvió para dejar claro que hay que apostar por acciones conjuntas hacia un mismo objetivo, que es el de escalar a México entre las cinco potencias más visitas del planeta:

“Analizamos los aspectos de promoción y comunicación, y acciones para que el próximo año sea muy bueno, porque es un año clave, importante para dar un paso adelante en el turismo y alcanzar la meta de llegar a ser el quinto receptor de turistas del mundo”.

Consideró que la coyuntura del Mundial de Futbol en 2026 está impulsando en el gobierno federal la necesidad urgente de contar con promoción institucional para capitalizar el auge en visitantes que se espera con este evento, lo cual implica que habrá recursos, al menos durante 2026, para campañas promocionales financiadas por la federación.

Durante la reunión con Josefina Rodríguez, el dirigente de los hoteleros de Cancún, Rodrigo de la Peña, presentó la ponencia “Acciones conjuntas para garantizar el éxito de nuestros destinos turísticos”, Ortiz Mena, del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, tuvo a su cargo la ponencia “Promoción institucional y liderazgo turístico: articular los esfuerzos del Caribe Mexicano con la marca México”, mientras que Toni Chavez, presidente la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, expuso el tema “Mejorar la experiencia del turista: coordinación y eficiencia en los puntos de entrada al Caribe Mexicano”.