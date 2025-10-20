Presentan proyecto condominal de 2,261 millones de pesos para Cancún

Cancún, QRoo.- La industria inmobiliaria continúa atrayendo millonarias inversiones a Cancún, pues aproximadamente 1,000 proyectos se encuentran activos actualmente en todo el estado, y de esos por lo menos 200 se encuentran en Cancún.

Uno de los proyectos más recientes es un conjunto de cuatro torres de 20 pisos cada una que suponen una inversión de 2,261 millones de pesos.

Se trata del complejo denominado Aurora Towers, con pretendida ubicación sobre avenida Luis Donaldo Colosio, supermanzana 295, manzana 19; Lote 02, a cargo de la firma Desarrollo Laguna Aurora SA de CV, la cual inició el trámite de autorización ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las torres contarán con departamentos de 1 a 3 recámaras que tendrán vistas panorámicas a la laguna Nichupté y la zona hotelera de Cancún, así como gimnasio, spa, boliche, golf virtual; además de albercas, zona de escalar, espejo de agua, ciclovía, entre otros.

La firma promovente refiere que Cancún se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria, con un mercado en constante crecimiento. La demanda de propiedades, tanto para uso residencial como vacacional, ha impulsado la oferta de desarrollos inmobiliarios.

“La conectividad mediante el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Tren Maya y la modernización de sus vías de comunicación fortalecen el potencial del municipio como un destino atractivo para inversionistas. Asimismo, el crecimiento de la oferta de servicios y el interés en el turismo sustentable generan un entorno favorable para el desarrollo de proyectos habitacionales que integren experiencias turísticas y de bienestar”, se lee en Manifestación de Impacto Ambiental que está espera de recibir autorización por parte de la Semarnat.

Según cifras de Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo, en la zona norte del estado la plusvalía de inmuebles pertenecientes al segmento medio y de lujo registra un incremento de 12% anual en Cancún; 17% en Puerto Morelos y 15% en Playa del Carmen.

Caso contrario se vive en Tulum, que está padeciendo los efectos de la sobreoferta de vivienda.

Existen actualmente 988 proyectos inmobiliarios activos que se concentran principalmente en la zona norte de Quintana Roo, los cuales reflejan la alta demanda que se tiene de vivienda por arriba de los 14 millones de pesos y cuyos principales compradores son mexicanos.

Esta oferta genera un aproximado de 142,000 millones de pesos al año, principalmente en la zona norte de Quintana Roo, incluido Cozumel; estos proyectos incluyen 30,000 unidades en construcción

Tan sólo en Cancún actualmente se reportan 220 proyectos de vivienda media y residencial con precios promedio de 70,000 pesos por metro cuadrado, lo cual refleja el impulso que sigue manteniendo esta ciudad, no sólo en lo hotelero, sino como lugar donde cada vez más gente quiere venir a vivir.