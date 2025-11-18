Polo de desarrollo en Puebla busca concretar 20,000 millones de pesos en inversiones

Puebla, Pue. En el municipio de San José Chiapas, donde se tiene el Polo de Desarrollo del Bienestar, el gobierno del estado prevé que se concreten alrededor de 20,000 millones de pesos en inversiones, lo cual implicaría generar entre 10,000 y 20,000 empleos directores.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, comentó que hay siete cartas intención de firmas para instalarse en la zona, pero que sería en el próximo año cuando se vayan concretando.

Mencionó que están dando el seguimiento a los proyectos de empresas que ven a Puebla y el Polo de Desarrollo como un punto estratégico para operar hacia otras zonas del país.

Mencionó que las inversiones son a corto y mediano plazo, ya que en San José Chiapa se generan las condiciones para la industria en general y no sólo para la planta Audi que está en ese municipio.

También, dijo que estas inversiones significan una diversificación, ya que las empresas interesadas en instalarse son de sectores como el alimentario, plásticos, industria, creativa y diseño, entre otras.

Por lo anterior, Gabriel Chedraui comentó que Puebla ya no sólo es un lugar estratégico para la industria automotriz, sino que es atractivo para otros sectores productivos.

Empleos indirectos cuentan

Mencionó que a la par de los empleos directos que se pueden generar con la llegada de nuevas empresas, también en la etapa de obras de algunas se crearán entre 30,000 y 40,000 puestos de trabajo indirectos.

Asimismo, destacó que la atracción de nuevas empresas significará para la región de San José Chiapas, oportunidades laborales, no sólo para quienes habitan en ese municipio, sino para vecinos de otras localidades cercanas.

Mencionó que el gobierno del estado consolidará el polo de desarrollo en esa región, donde, con la llegada de la planta Audi se proyectaba un crecimiento económico; sin embargo, no se dio.

Indicó que el rezago social aún es notorio y, por ello, la apuesta de sacar de esa situación a San José Chiapa durante el sexenio, ya que las condiciones se van generando para hacer de la región, una de las más productivas y competitivas del estado.

Indicó que tener cartas compromiso de inversores es muestra de que hay el vínculo del gobierno poblano para generar condiciones que permitan a las empresas ratificar su decisión.