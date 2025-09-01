Sheinbaum llama a empresarios a invertir en Polos de Desarrollo del Plan México

En el marco de su primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado directo al sector empresarial para sumarse al Plan México que busca “producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior, y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional”.

“Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora”.

Dentro de la estrategia del Plan México establecieron los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), zonas que ofrecen incentivos a la inversión. A la fecha, ya están en marcha cinco de los 15 Polos iniciales, y ocho del Corredor Interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales anunciados.

“El Estado desarrolla infraestructura, garantiza áreas estratégicas y promueve la inversión privada que garantice empleos con salarios justos”, afirmó.

“México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”.

La mandataria destacó la colaboración con los estados para la implementación de sus proyectos estratégicos, “se han establecido acuerdos con más de la mitad de las entidades federativas para implementar un modelo único de simplificación y digitalización del Registro Público de la Propiedad y los trámites de catastro”, para reducir la corrupción y agilizar procesos.

La inversión en obras de agua y saneamiento, que asciende a 58,000 millones de pesos, se realiza de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales, “como la atención prioritaria a 10 municipios del Estado de México, la zona con mayor pobreza urbana del país, donde ya han iniciado las obras de agua potable y saneamiento” y en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

“Por primera vez en la historia desarrollamos un programa ambicioso de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos ubicados en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Morelos, Aguascalientes, Michoacán, Sonora y pronto en Zacatecas”, afirmó

Infraestructura logística

“Nos propusimos hacer de México una potencia portuaria”, este año la inversión es de 18, 000 millones de pesos para 12 proyectos en los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco; los puertos del Corredor Interoceánico como Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Dos Bocas; y en el Golfo de México la ampliación de Progreso, Seybaplaya, Veracruz, Altamira y Matamoros.

Mencionó el inicio de construcción del Tren Maya de carga, avances en tramos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco del Tren Interoceánico. “Ya iniciamos la construcción de Ciudad del tren México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro”, así como la licitación de tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La inversión total en trenes para 2025 asciende a 180,000 millones de pesos.

El Plan México tiene como meta el desarrollo de infraestructura logística, energética, hídrica y de transporte para facilitar el asentamiento de industria en corredores y parques industriales, aprovechando las capacidades productivas y vocaciones económicas de cada territorio.

Involucra a 14 estados que albergan los primeros Podebis aprobados en Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Sonora.