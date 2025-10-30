Cierran plantas automotrices, entre ellas Audi

La automotriz alemana, Audi México confirmó que suspendió sus operaciones de manera temporal en la su planta de San José Chiapa, Puebla, por los bloqueos en vías férreas y carreteras de diversos grupos los agricultores y transportistas que se han presentado durante la semana.

El hecho de que la industria automotriz opere bajo el esquema just in time (entrega justo a tiempo por sus proveedores), sin inventarios, ha impedido que la armadora enfrente falta de autopartes necesarias para continuar con la producción.

En un comunicado, Audi México expresó su confianza en que la situación se resuelva a la brevedad, con el fin de retomar la producción y minimizar el impacto en sus actividades y en su plantilla laboral.

La empresa emitió una circular exclusiva para el personal de Audi, en la cual informa que se procederán a realizar guardias y el resto de los trabajadores no requerido aplicará como paro técnico para el día jueves 30 y del viernes 31 de octubre del presente año, en su primer turno, reanudando labores parcialmente.

Desde el pasado 27 de octubre se realiza el Paro Nacional de Agricultores en distintas vialidades de diversos estados, que han generado bloqueos en carreteras de México de grupos que no están de acuerdo con la propuesta gubernamental y mantienen su lucha en algunas vías.

Los bloqueos en diversas autopistas y vías férreas del país ha impedido el traslado de materiales esenciales para el ensamble de vehículos en la Planta de Audi.

“La planta de Grupo Audi ubicada en el estado de Puebla confía en una pronta solución a esta situación para poder reanudar las actividades productivas a la brevedad posible”, señaló en un breve comunicado.

La fábrica de manufactura de Audi en Puebla es una de las más importantes del país en la fabricación de vehículos de lujo, y su paro temporal se suma a los reportes de afectaciones que otras armadoras han enfrentado recientemente en territorio nacional.

En Puebla, Audi produce la SUV Q5, y al contar con el 90% de automatización, la convierte en una de las factorías más modernas del grupo en todo el mundo.

Nissan también se vio afectada

De acuerdo con medios de comunicación locales, la planta de Nissan en Aguascalientes fue otra de las afectadas desde el pasado martes y miércoles, pues alrededor de 6,000 trabajadores entraron a paro técnico por los bloqueos carreteros.

Las autopartes no llegaron a tiempo para fabricar unidades, lo que derivó en dejar de producir 1,200 vehículos en Nissan Aguascalientes.

También, la afectación escaló a paros técnicos completos en General Motors en la planta de Silao, así como suspensiones temporales en Mazda (Salamanca) y otras empresas como la llantera Pirelli, durante el lunes y martes de la presente semana.