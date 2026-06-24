Semarnat da luz verde al Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún

Con 25% de avance de obra, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental al proyecto del Distribuidor Vial Kukulcán, que complementará el Puente Vehicular Nichupté en la Zona Hotelera de Cancún, cuya inversión ya en marcha es de 520 millones de pesos.

Este distribuidor vial se ubica en el kilómetro 13+500 del bulevar Kukulcán, conectando directamente el nuevo puente con la principal avenida de la zona hotelera.

La estructura consiste en un paso superior vehicular de aproximadamente 770 metros de longitud, con 10 apoyos y nueve claros. Contará con un ancho variable que llegará hasta los 28.4 metros, incorporando cuatro carriles vehiculares, acotamientos, una ciclovía y una gasa de retorno.La superficie de intervención es de poco más de 12,600 metros cuadrados, ubicada dentro de los derechos de vía ya existentes, lo que minimiza el impacto sobre nuevos terrenos. Las obras se encuentran en proceso y se estima que el distribuidor estará concluido en octubre de 2026.

El objetivo de este distribuidor es mejorar significativamente la movilidad y reducir los tiempos de traslado entre Cancún y la Zona Hotelera; aminorar la congestión vehicular en uno de los corredores turísticos más importantes del país e incrementar la seguridad vial para residentes y visitantes, además de incorporar elementos de movilidad sostenible, como la ciclovía integrada.

Según la evaluación realizada por Semarnat, el proyecto cumple con las medidas de mitigación ambiental necesarias, equilibrando el desarrollo de infraestructura con la protección del entorno.

Esta obra forma parte de un paquete integral de mejoras a la conectividad en la región, junto con el Puente Nichupté.

La normatividad indica que ninguna obra que requiera autorización de impacto ambiental puede arrancar sin antes contar con este permiso, sin embargo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la constante ha sido arrancar trabajos sin contar con los permisos.

En el caso del Tren Maya, que también arrancó obra sin los estudios de impacto ambiental, se argumentó que éste contaba con permisos provisionales, aunque ésta figura no está prevista en la normatividad ambiental vigente.