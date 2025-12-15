Neblina obliga a cancelar vuelos entre Cancún y Tijuana

Cancún, QRoo.- Cuatro vuelos entre Tijuana y Cancún se cancelaron a causa de un banco de niebla en la ciudad fronteriza.

Aeropuertos del Sureste (Asur) informó que los vuelos afectados fueron dos llegadas y dos salidas el domingo 14 de diciembre y ya para este lunes no se reportó ninguna otra afectación.

La terminal aérea de Tijuana vivió un colapso operativo tras más de 12 horas de cierre por un banco de niebla, dejando a cientos de pasajeros varados. Incluso algunos vuelos tuvieron que desviarse a Estados Unidos.

La neblina comenzó a afectar desde la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado, impidiendo en ese lapsp aterrizajes y despegues.

Datos de la plataforma FlightRadar indican que el último vuelo en aterrizar el sábado en Tijuana fue el Y43383 de Volaris, procedente de Veracruz, a las 22:51 horas. Los despegues se suspendieron poco después de las 21:00 horas.

Esa misma plataforma refiere que hay 18 frecuencias a la semana entre Cancun y Tijuana, con 3 vuelos al día en promedio, con Volaris y VivaAerobus, con la mayoría de operaciones entre ambos destinos, aunque Aeroméxico también vuela esta misma ruta.

Al tratarse de una afectación climática, se espera que las afectaciones no se extiendan durante la presente semana, pues en el caso de Cancún este lunes 15 de diciembre las tres operaciones programadas desde la ciudad fronteriza operaron con normalidad.

La terminal de Cancún reportó para este lunes un total de 506 operaciones, de las cuales 254 fueron llegadas (84 nacionales y 170 internacionales), así como 252 salidas (83 nacionales y 169 internacionales).