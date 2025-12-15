Lectura 1:00 min
¡Oficial! México y EU firman nuevo acuerdo sobre aguas residuales del río Tijuana
México y Estados Unidos firmaron este lunes un nuevo acuerdo destinado a abordar la crisis de las aguas residuales del río Tijuana, informó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en un comunicado.
