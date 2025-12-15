Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

¡Oficial! México y EU firman nuevo acuerdo sobre aguas residuales del río Tijuana

México y Estados Unidos firmaron este lunes un nuevo acuerdo destinado a abordar la crisis de las aguas residuales del río Tijuana, informó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en un comunicado.

main image

Foto EE: Nayelly Tenorio

Reuters

México y Estados Unidos firmaron este lunes un nuevo acuerdo destinado a abordar la crisis de las aguas residuales del río Tijuana, informó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en un comunicado.

Te puede interesar

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete