Morelos exporta aguacate a Dubái

Productores de Tetela del Volcán, Morelos, realizaron un envío aéreo de 1.7 toneladas de aguacate con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, como parte de una estrategia para diversificar mercados internacionales, informó el gobierno estatal.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), José Víctor Sánchez Trujillo, destacó que el acompañamiento al sector agroalimentario ha permitido ampliar las oportunidades comerciales para los agricultores.

En tanto, el director general de Orgullo Morelos, Axel Morales Balbuena, señaló que la dependencia facilitó el vínculo con el comprador, además de brindar asesoría y asistencia técnica a los productores para concretar el envío.

De acuerdo con información estatal, el fruto morelense mantiene una presencia constante en mercados internacionales y nacionales. Cada semana se exportan alrededor de 80 toneladas a Canadá, cinco toneladas a Emiratos Árabes Unidos y 20 toneladas a Guatemala, mientras que en el mercado nacional se distribuye de forma permanente a Cancún, Puebla, Monterrey y la Ciudad de México.

La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres, explicó que, al cierre del 2025, Morelos registró una superficie sembrada de 6,018 hectáreas y una superficie cosechada de 5,909 hectáreas, distribuidas en 14 municipios, según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

La producción en la entidad alcanzó las 51,752.62 toneladas, de las cuales alrededor de 93% se concentra en siete municipios, entre ellos Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla.