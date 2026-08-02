Congreso argentino alista debate de reforma al BCRA

El debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Argentina se activará esta semana en el Congreso, luego del fin del receso invernal. El proyecto que el presidente Javier Milei presentó el jueves por cadena nacional ya fue remitido a la Cámara de Diputados: los primeros días de esta semana girará a comisiones y comenzarán las reuniones de trabajo para delinear la estrategia. Si bien el texto ya fue enviado, por cuestiones administrativas recién podrá tomar estado parlamentario el lunes, informaron desde el Congreso. En tanto, según pudo saber El Cronista, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, ya piensa para el martes reunir a todos los jefes de bloque de La Libertad Avanza y de las bancadas aliadas, con el objetivo de definir un cronograma de trabajo.

Ese día se conocerán los plazos estimados para el debate en comisión, la fecha tentativa para llevar el proyecto al recinto y si funcionarios del Poder Ejecutivo expondrán en la Cámara antes de la firma del dictamen. Un dato clave que deberá resolverse es cuántas comisiones tendrán a su cargo el tratamiento: a priori, tal como adelantó este medio, se espera que se gira a Finanzas, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. El proyecto de Milei establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central pasa a ser exclusivamente la preservación del valor de la moneda, en reemplazo del mandato múltiple que incorporó la reforma de 2012.