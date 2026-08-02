Tamaulipas impulsa exportación de Mipymes a Texas

Tamaulipas puso en marcha el programa "De Tamaulipas para Texas", una estrategia para fortalecer la capacidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y facilitar su acceso al mercado estadounidense.

La secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, señaló que la iniciativa busca aprovechar la cercanía geográfica, la integración económica y la conectividad logística con el estado vecino, mediante herramientas para que productores y empresarios incrementen su competitividad y amplíen sus oportunidades comerciales.

El programa contempla capacitación especializada, diagnósticos empresariales, estudios de mercado, asesorías personalizadas y elaboración de planes de exportación, además del acompañamiento en certificaciones, etiquetado, requisitos sanitarios, trámites aduanales, logística, financiamiento y vinculación con compradores y distribuidores.

Como parte de la estrategia, se prevé la vinculación con cadenas y distribuidores con presencia en Texas, entre ellos H-E-B, Stripes, MexMart, La Michoacana y Valero, así como el acompañamiento de instituciones especializadas en comercio exterior y financiamiento, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, Nacional Financiera, Bancomext, entre otras.

De acuerdo con información estatal, Texas representa un mercado estratégico por su infraestructura logística y demanda de productos mexicanos. Entre las oportunidades destacan el crecimiento de la población hispana, que representa 40.3% de sus habitantes, así como el consumo de alimentos, bebidas, productos agroindustriales y artesanías.