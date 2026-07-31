Aguacate duro, maduro o pasado: Cómo elegirlo, hacerlo madurar y conservarlo por más tiempo

Comprar aguacates suele convertirse en una apuesta: algunos permanecen duros durante varios días y otros pasan de firmes a demasiado blandos casi sin aviso. La diferencia está en entender que el fruto continúa cambiando después de la cosecha y que cada etapa requiere un manejo distinto.

En México, saber aprovecharlos también tiene una dimensión económica. Durante 2025 se produjeron alrededor de 2.7 millones de toneladas de aguacate; Michoacán concentró 74% del volumen nacional y Jalisco otro 10%, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

En el Día Internacional del Aguacate, que se conmemora este 31 de julio, explicamos cómo reconocer si está duro, maduro o pasado, qué método realmente acelera su maduración y cómo evitar que la pulpa se oscurezca después de abrirlo.¿Por qué los aguacates se venden duros?

El aguacate alcanza su madurez fisiológica en el árbol, pero comienza a ablandarse después de ser cosechado. Pertenece al grupo de los frutos climatéricos, aquellos que continúan madurando una vez separados de la planta.

Durante este proceso aumenta la producción de etileno, una hormona vegetal relacionada con el ablandamiento de la pulpa, los cambios de color y el desarrollo de aromas y sabores. En ciertas variedades, como Hass, la piel pasa de verde a tonos oscuros conforme avanza la maduración, aunque esta transformación no ocurre de la misma manera en todos los aguacates.

Aguacate de JaliscoFoto: Cortesía

Por eso un aguacate recién comprado puede sentirse duro y tener poco aroma, mientras que unos días después adquiere una consistencia cremosa. El tiempo necesario dependerá de la variedad, el momento de la cosecha, la temperatura y la exposición al etileno.

Cómo elegir un aguacate según cuándo se utilizará

No existe un único aguacate “perfecto”. La mejor elección depende de si se necesita para preparar un guacamole ese mismo día o para consumirlo durante la semana.

Para comerlo ese día

Debe sentirse firme, pero ceder ligeramente al presionarlo con la palma de la mano. La presión tiene que ser suave y uniforme, sin hundir los dedos en la cáscara, pues hacerlo puede provocar golpes internos que sólo serán visibles al abrirlo.

Un fruto listo para comer no debe sentirse duro como una piedra, pero tampoco presentar zonas demasiado blandas, hundimientos.

Para consumirlo en dos o tres días

Conviene elegir un aguacate que todavía esté firme, pero que comience a perder rigidez. En el caso de la variedad Hass, la cáscara puede mostrar tonos verde oscuro o morados.

Debe dejarse a temperatura ambiente y revisarse todos los días. Una vez que ceda ligeramente a la presión, será momento de refrigerarlo o utilizarlo.

Producción de aguacate.Cortesía

Para consumirlo después

Los aguacates completamente duros son una buena opción cuando no se utilizarán de inmediato. Pueden permanecer a temperatura ambiente hasta que comiencen a ablandarse.

Comprar frutos en diferentes puntos de maduración también ayuda a evitar que todos estén listos el mismo día y terminen desperdiciándose.

¿El color de la cáscara revela si está maduro?

No siempre. En el aguacate Hass, la piel suele oscurecerse conforme madura, pero otras variedades conservan una cáscara verde incluso cuando la pulpa está lista para comerse.

La California Avocado Commission recomienda utilizar la firmeza como principal indicador: el fruto debe ceder ante una presión ligera realizada con toda la mano. Depender solamente del color puede llevar a descartar aguacates que todavía están en buen estado o a abrir otros que continúan duros.

Tampoco es conveniente retirar el pequeño pedúnculo para revisar el color de la pulpa. Aunque puede ofrecer alguna pista, al desprenderlo se deja una abertura por la que pueden entrar aire y microorganismos si el aguacate todavía no se consume.

El método que sí acelera la maduración

Para hacer que un aguacate madure más rápido se necesita concentrar el etileno que produce de manera natural.

El procedimiento consiste en colocar el fruto dentro de una bolsa de papel junto con una manzana, un kiwi o un tomate y mantenerla a temperatura ambiente. Estas frutas también liberan etileno y ayudan a acelerar el proceso.

aguacatecortesía

La bolsa de papel retiene parte del gas, pero permite cierta circulación de aire. Dependiendo de qué tan duro se encuentre el aguacate, puede tardar entre dos y cinco días en estar listo. Es necesario revisarlo diariamente para evitar que pase del punto deseado.

La bolsa no debe colocarse bajo el sol directo ni cerca de una fuente intensa de calor. Una temperatura elevada puede ablandar algunas zonas de forma irregular y favorecer el deterioro antes de que la pulpa desarrolle una buena textura.

¿Se puede madurar un aguacate en el microondas?

El microondas, el horno y el agua caliente no hacen madurar un aguacate. El calor puede suavizar parcialmente la pulpa, pero no reproduce los cambios naturales que desarrollan su sabor, aroma y consistencia.

El resultado suele ser un fruto caliente, blando por fuera y todavía firme en otras partes, con una textura distinta a la de un aguacate que maduró de forma natural. La California Avocado Commission desaconseja utilizar el microondas para acelerar este proceso.

¿Cuándo debe guardarse en el refrigerador?

Un aguacate maduro y entero puede mantenerse en refrigeración aproximadamente dos o tres días, aunque el tiempo cambia según su grado de madurez y las condiciones del equipo. Las bajas temperaturas reducen la velocidad de respiración y la producción de etileno.

Meterlo al refrigerador demasiado pronto puede retrasar el ablandamiento y, si permanece durante periodos prolongados a temperaturas muy bajas, ocasionar oscurecimiento interno o dificultades para madurar correctamente.

Cómo distinguir un aguacate maduro de uno pasado

Un aguacate maduro tiene una pulpa cremosa, color verde o amarillo uniforme y aroma suave. Puede presentar pequeñas manchas ocasionadas por golpes sin que todo el fruto esté deteriorado.

Un aguacate pasado suele mostrar varias señales al mismo tiempo: